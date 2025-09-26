Las Vegas acull una exposició d'Àngel Badia Camps, pintor de Puig-reig reconegut internacionalment

L'espai expositiu de Las Vegas de Manresa presenta aquests mesos de tardor una mostra dedicada a Àngel Badia Camps (1929-2019), pintor nascut a Puig-reig que va assolir prestigi internacional i va esdevenir una de les firmes més cotitzades de la Sala Parés de Barcelona. L'exposició reuneix una desena de peces representatives del seu univers creatiu, com paisatges, natures mortes i figures femenines.
Un artista arrelat a Puig-reig i amb projecció internacional
Àngel Badia Camps va néixer a la colònia Pons de Puig-reig i, després de la Guerra Civil, es traslladà a Barcelona, on es va formar a l'Escola Superior de Belles Arts. Tot i això, va deixar els estudis per dedicar-se a la il·lustració, treballant durant gairebé vint anys per editorials de gran renom com Planeta, Molino o Bruguera, i també per mercats estrangers, sobretot el nòrdic i nord-americà.
La seva trajectòria com a pintor artístic va començar a finals dels anys seixanta, amb un estil impressionista que va evolucionar cap a un intimisme figuratiu. La dona, el nu i la figura humana van esdevenir els grans protagonistes de la seva obra, juntament amb paisatges i natures mortes.
Una carrera plena d'èxits i reconeixements
La primera exposició de Badia Camps va tenir lloc el 1974 a Barcelona, i des d'aleshores va mostrar la seva obra a ciutats com Madrid, Bilbao, Mallorca o Castelló, així com a galeries de Londres i Nova York. Va rebre guardons destacats com la Medalla d'Or de Bastai-Verlag (Alemanya, 1979) i el Premi de la Cambra de Comerç de Barcelona (1981).
Des del 1987 va exposar periòdicament a la Sala Parés, on es va consolidar com una de les figures habituals, gaudint de gran reconeixement de crítica i públic.
L'exposició a Las Vegas
La mostra que es pot visitar a l'espai expositiu de Las Vegas reuneix una desena d'obres provinents de col·leccions privades de Barcelona, que per primera vegada es poden veure al Bages. L'exposició, comissariada pel col·lectiu GREHVAT.0, s'ha inaugurat aquest dijous i es podrà visitar durant els mesos de tardor.
A través de les peces exposades, es reivindica la trajectòria d'un creador autodidacte que, tot i ser fidel a les seves arrels a la Catalunya central, va saber projectar la seva obra arreu.