El MoMa Espai Cultural obre inscripcions per als tallers de tardor amb setze propostes

El MoMa Espai Cultural de Manresa ha presentat la programació de tardor amb setze tallers de disciplines diverses que arrencaran la primera setmana d'octubre. Les inscripcions ja estan obertes des d'aquest dimarts.
Una tardor plena de cultura i creativitat
El centre cultural MoMa Espai Cultural ha anunciat una nova oferta de tallers per a adults que es duran a terme durant aquesta tardor. La programació inclou disciplines tan variades com l'astrofísica, la història clàssica, la filosofia, la literatura, les arts plàstiques, la fotografia, el brodat, els idiomes i el ioga.
La majoria dels cursos tindran una durada de deu sessions i es desenvoluparan en grups reduïts, d'entre 4 i 12 participants, per afavorir un aprenentatge personalitzat i una experiència més propera amb els formadors.
Tallers d'art, ciència i humanitats
Entre les propostes destaquen el taller Filosofia en temps de crisi de la Modernitat amb Lluís Cerarols (dilluns), Perdre la por a la poesia amb Anna Casajuana (dilluns), o Clàssics de la literatura de ciència-ficció amb Luisa Negrete (divendres). En l'àmbit artístic, hi haurà sessions d'aquarel·la i gouache i de dibuix impartides per Àngels Comellas (dimarts), així com el curs Un art total: el Modernisme català a càrrec de Diana Rossell (divendres).
La música i la història també tindran el seu espai amb propostes com Veus de l'Est: un viatge per l'òpera de l'Europa Oriental, a càrrec de Guillaume Terrail (dimecres), i els tallers d'història clàssica amb Antoni Santcristòfol (dimarts i divendres). La ciència hi serà present amb Astrofísica i cosmologia, impartit per Àlex Vilchez (dijous).
Creativitat i llengües
Els tallers creatius inclouen brodat contemporani amb Núria Malé (dimarts), art botànic i fotografia amb Lin Aquino (dijous i divendres). També hi ha dues propostes d'idiomes amb Paquita Luna: Conversem en anglès (dimecres) i Celebrem en anglès (dilluns). Finalment, l'oferta es completa amb el taller de Hatha Ioga, impartit per Vicente Castañar (dijous).
Inscripcions obertes
Les inscripcions ja es poden fer i estaran disponibles fins al dia abans de l'inici dels tallers. Les persones interessades podran apuntar-s'hi presencialment al MoMa (Passatge del Ginjoler, 4, Manresa), a través de la web del MoMa, per telèfon al 937 014 920 o enviant un correu electrònic a moma@momaespaicultural.com.