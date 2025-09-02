02 de setembre de 2025

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Cultura i Mitjans

Manresa amplia els Espais Creatius amb noves propostes artístiques i tallers comunitaris

El programa municipal incorpora enguany dos nous tallers de cinema i d'escriptura creativa, i suma activitats vinculades a CulturaMent

  • Manresa comença un nou curs dels Espais Creatius -

ARA A PORTADA

Publicat el 02 de setembre de 2025 a les 15:33

L'Ajuntament de Manresa ha presentat la programació dels Espais Creatius per al curs 2025-26, que s'iniciaran el 15 de setembre i mantindran les inscripcions obertes fins a esgotar les places. El projecte es consolida com un itinerari de tallers artístics i comunitaris oberts a tota la ciutadania, amb l'objectiu de connectar la cultura amb la transformació social.

Una nova edició amb propostes innovadores

Els Espais Creatius tornen aquest curs amb noves disciplines i la incorporació d'activitats del projecte CulturaMent, adreçat a persones amb trastorns de salut mental i orientat a millorar el benestar emocional a través de la cultura. Totes les activitats són obertes i no requereixen coneixements previs, fet que converteix el programa en un espai inclusiu i accessible.

Enguany, el programa suma dues novetats destacades: Lletraguarits, un taller d'escriptura creativa que combina tècniques literàries amb l'enquadernació artesanal per confeccionar un llibre personal, i l'Espai Creatiu de Cinema, un taller col·lectiu per rodar un curtmetratge, introduint els participants en el llenguatge audiovisual.

Tallers artístics i comunitaris consolidats

La nova edició manté algunes propostes que ja s'han consolidat en cursos anteriors. Entre elles hi ha el Cor de Dones, un espai segur per cantar i compartir experiències a través del cant coral, i la Dansa Creativa, un taller d'expressió corporal i moviment conscient per fomentar l'autoconeixement i l'experimentació artística.

Amb aquestes activitats, el consistori reafirma el seu compromís amb la cultura com a eina de cohesió i transformació social, apostant per tallers que no només desenvolupen habilitats artístiques, sinó que també afavoreixen la creació de vincles comunitaris.

Formació digital per a la ciutadania

El projecte també manté el curs Aprèn a utilitzar el mòbil i l'ordinador, que enguany s'oferirà únicament al Centre Cívic Selves i Carner. Les sessions es faran els dimecres de 17 a 18.30 h, a càrrec de Sofia Gómez, i s'adrecen a persones que volen guanyar autonomia en l'ús quotidià de dispositius i aplicacions digitals.

A més, el Casal de les Escodines continuarà oferint formacions d'alfabetització i autonomia digital a través del Punt Òmnia, amb una programació pròpia que es pot consultar en línia.

Inscripcions i horaris

Les inscripcions per participar als Espais Creatius es mantindran obertes fins a exhaurir les places i s'assignaran per ordre d'inscripció. Es poden formalitzar de tres maneres: presencialment als centres cívics Selves i Carner o Escodines, per telèfon o bé a través del web Manresa Cultura.

Amb aquesta oferta, Manresa consolida els Espais Creatius com una proposta cultural i comunitària de referència, oberta a la diversitat de la ciutadania i orientada a fomentar la participació, la creativitat i la inclusió.

Et pot interessar