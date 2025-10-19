Oriol Montanyà parlarà del talent individual i l'èxit col·lectiu en una nova edició de la Fira Borsa de Treball

Els estudis d'Empresa d'UManresa celebraran aquest dijous, 23 d'octubre, una nova jornada Prèmium coincidint amb la Fira Borsa de Treball, una iniciativa que vol reforçar els vincles entre el teixit empresarial i l'estudiantat universitari.
La jornada s'obrirà amb la conferència Del talent individual a l'èxit col·lectiu, a càrrec d'Oriol Montanyà, doctor en Economia i Empresa, llicenciat en Sociologia i Periodisme i docent a la UPF Barcelona School of Management. Montanyà és també assessor d'empreses i articulista a La Vanguardia, on reflexiona habitualment sobre lideratge i estratègia.
La seva ponència vol aprofundir en la importància de la cooperació, la confiança i el lideratge compartit com a factors clau per a l'èxit de les organitzacions, especialment en entorns canviants i competitius.
Després de la xerrada, es donarà pas a la Fira Borsa de Treball, que cada any es consolida com un espai de trobada entre empreses i estudiants. En aquesta edició hi participaran una vintena d'empreses i una quarantena d'estudiants dels graus en Administració i Direcció d'Empreses i Gestió de la Societat Digital, interessats a accedir a pràctiques remunerades vinculades al seu àmbit d'estudi.
Aquesta jornada forma part del programa Prèmium dels estudis d'Empresa d'UManresa, que té com a objectiu afavorir la transferència de coneixement i potenciar el talent jove en el teixit empresarial del territori.