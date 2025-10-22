La Fira de la Coca i el Mató tornarà aquest cap de setmana a Monistrol de Montserrat

Monistrol de Montserrat es prepara per viure un cap de setmana intens amb la celebració de la 31a Fira de la Coca i el Mató, que tindrà lloc els dies 25 i 26 d'octubre. La cita, un dels esdeveniments més populars del calendari festiu del Bages, tornarà a omplir els carrers del nucli històric amb l'aroma dels productes típics de l'entorn montserratí i l'ambient alegre que caracteritza aquesta festa.
L'esdeveniment comptarà amb una àmplia oferta de parades gastronòmiques i d'artesania, amb especial protagonisme per a la coca i el mató, els dos productes que han donat nom i identitat pròpia a la fira. Al llarg de tot el cap de setmana, els visitants podran descobrir, tastar i adquirir elaboracions locals i de proximitat, així com gaudir d'activitats pensades per a totes les edats.
Una fira amb gust, tradició i molta vida
El programa inclou una combinació d'activitats lúdiques, culturals i familiars que reforcen el caràcter popular de la fira. Hi haurà espais infantils, tallers, demostracions de cuina, actuacions musicals, exhibicions de cultura popular i moments per a la degustació i el tast de productes del territori.
El vermut electrònic, el showcooking de la pastisseria El Cigne de Manresa o el tast de vins a càrrec de l'enòleg Xavier Bassa són algunes de les propostes que ajudaran a maridar festa i gastronomia. No hi faltarà tampoc la participació de grups locals com l'Esbart Monistrol Dansaire, la colla de diables Els Trontats o els gegants de Viserta, que tornaran a donar color i música als carrers.
Les actuacions musicals, amb bandes com Sabor Sabor, De Estrapel·lor i Bandarres, posaran el punt més festiu als vespres de dissabte i diumenge, mentre que els més petits podran gaudir dels tallers, el pintacares i els espectacles de circ que animaran diferents punts de la fira.
Un cap de setmana per gaudir i compartir
Amb tres dècades d'història, la Fira de la Coca i el Mató s'ha convertit en una cita imprescindible per a veïns, visitants i amants de la bona taula, i continua fidel al seu esperit inicial: promoure els productes del territori, donar vida als carrers i mantenir viva una tradició que és patrimoni col·lectiu.