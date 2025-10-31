Deu municipis del Bages i el Moianès projectaran «Sorda» dins el Cicle Gaudí al novembre

El Cicle Gaudí projectarà aquest novembre Sorda, un drama intimista dirigit per Eva Libertad i protagonitzat per Miriam Garlo i Álvaro Cervantes. La pel·lícula arribarà a deu municipis del Bages i el Moianès i forma part del circuit estable impulsat per l'Acadèmia del Cinema Català amb el suport de la Diputació de Barcelona.
Sorda, una història sobre la maternitat i la inclusió
El Cicle Gaudí porta aquest mes de novembre la pel·lícula Sorda a deu municipis del Bages i el Moianès -vuit i dos respectivament- dins d'una programació que abasta una setantena de poblacions de la demarcació de Barcelona. El film, dirigit per Eva Libertad i protagonitzat per Miriam Garlo i Álvaro Cervantes, convida a reflexionar sobre la maternitat, la comunicació i les barreres socials amb què topen les persones amb discapacitat auditiva.
La història segueix Ángela, una dona sorda que, juntament amb la seva parella, decideix iniciar un procés de maternitat. A través del seu recorregut vital, el film mostra com la protagonista s'enfronta a les seves pròpies inseguretats i a les dificultats d'una societat que encara no és plenament inclusiva. Sorda combina realisme i sensibilitat per abordar temes com la identitat, la convivència i la necessitat d'empatia.
Un cicle per acostar el cinema català arreu
El Cicle Gaudí és un projecte impulsat per l'Acadèmia del Cinema Català, amb el suport de la Diputació de Barcelona, que té com a objectiu difondre produccions amb participació catalana arreu del territori. El circuit ofereix una programació estable de cinema en versió original i arriba mensualment a desenes de municipis, incloent-hi les comarques del Bages i el Moianès, que mantenen una presència constant dins la iniciativa.
Les projeccions de Sorda es faran en versió original en castellà i s'inclouen dins de l'aposta del Cicle Gaudí per promoure històries properes i diverses, que posin en valor el talent creatiu i interpretatiu de la indústria cinematogràfica catalana.
Sales del Bages i el Moianès on es podrà veure
- Balsareny. Sala El Sindicat. Diumenge 16 de novembre. 18 h
- Cardona. Teatre Els Catòlics. Diumenge 23 de novembre. 18 h
- Castellterçol. Centre Espai Escènic. Diumenge 2 de novembre. 18 h
- Manresa. Espai Plana de l'Om - Auditori. Dijous 20 de novembre. 19 h
- Navarcles. Teatre Auditori. Divendres 28 de novembre. 20.30 h
- Navàs. Casal Sant Genís. Diumenge 23 de novembre. 18 h
- Sallent. Espai Cultural Fàbrica Vella de Sallent. Dissabte 22 de novembre. 20:30 h
- Sant Fruitós del Bages. Teatre Casal Cultural. Diumenge 30 de novembre. 18.30 h
- Sant Vicenç de Castellet. Teatre el Coro. Diumenge 16 de novembre. 18 h
- Santa Maria d'Oló. Espai Hemalosa. Diumenge 23 de novembre. 18 h