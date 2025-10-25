El documental iranià «Put your soul on your hand and walk» triomfa al Festival Clam 2025

El documental Put your soul on your hand and walk, de la directora iraniana Sepideh Farsi, ha estat guardonat amb el Premi Clam 2025 al Millor Llargmetratge del Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya, celebrat a Manresa. El film, que narra la relació epistolar per vídeo entre Farsi i la fotògrafa palestina Fatima Hassouna, assassinada poc després de la selecció de l'obra a Canes, s'ha endut l'aplaudiment del públic i del jurat pel seu "potentíssim i inoblidable testimoni".
Un testimoni colpidor des de Gaza
El jurat ha reconegut Put your soul on your hand and walk "pel seu risc formal però, sobretot, pel potentíssim i inoblidable testimoni de Fatima Hassouna com a representació d'una comunitat sencera, així com per la mirada totalment empàtica de la directora cap a ella".
El film, presentat a Manresa en estrena catalana, es construeix a partir dels intercanvis audiovisuals entre Farsi i Hassouna, una jove fotògrafa que documentava la vida sota l'assetjament de l'exèrcit israelià a Gaza. El treball va adquirir una dimensió tràgica quan, l'endemà de la seva selecció pel Festival de Canes, Hassouna i nou membres de la seva família van ser assassinats.
El documental, que ja és un dels favorits en la cursa per als Oscar 2026, ha emocionat el públic del Clam amb una proposta de gran càrrega poètica i política, que denuncia la violència estructural i reivindica la memòria a través de la mirada femenina i artística.
Altres guardons de la secció oficial
El Premi Néstor Almendros a la Millor Fotografia ha estat per a La misteriosa mirada del flamenco, d'Angelo Faccini, per "la seva coherència estètica i la màgia i bellesa que aconsegueix treure d'un entorn hostil".
El Premi Toni Serra / Abu Ali al film més arriscat formalment ha recaigut en Ciudad sin sueño, de Guillermo Galoe, que combina ficció, realitat i narrativa poètica per retratar la vida a La Cañada Real "sense jutjar ni romantitzar" aquest espai marcat per la marginalitat.
El Premi Clam als Valors Socials ha distingit Cutting through rocks, de Mohammadreza Eyni i Sara Khaki, per "la força transformadora de la seva protagonista i la seva capacitat per inspirar esperança i compromís en les noves generacions".
Clàudia Cedó, millor curtmetratge
El jurat de la Secció Oficial de Curtmetratges, format per Aina Font, Núria Ubach i Eva Gutiérrez, ha premiat De sucre, de Clàudia Cedó, com a millor curt del Clam 2025. Cedó, que ja havia estat reconeguda al festival el 2019 amb el Premi Pere Casaldàliga, torna a destacar per una obra sensible i compromesa amb la inclusió.
El jurat ha subratllat "la mirada honesta i emocional de l'autora, capaç de connectar amb el públic des de la quotidianitat i l'empatia". Cedó, fundadora del projecte Escenaris Especials, treballa amb persones amb discapacitat, autisme o trastorns mentals per combatre els estigmes des del teatre i l'expressió artística.
El Premi Insert reconeix la creativitat inclusiva
El Premi Insert, convocat per la Fundació Ampans per promoure la creació audiovisual entre persones amb discapacitat intel·lectual o malaltia mental, ha estat per al curt Algo pasa en Prodis, de la Fundació Prodis, "per l'originalitat de la seva història de ficció i la capacitat interpretativa del seu repartiment".
El jurat -integrat per Marta Perarnau (Cine Club Manresa), Jordi González (cinemes Bages Centre), Mireia Valdés, Carme Vilaseca i el col·lectiu La Pinya d'Ampans- també ha concedit una menció especial a El conte de les princeses, de la Fundació La Llar, "per la seva estètica i l'humor de les seves protagonistes".
Aquests guardons reforcen el caràcter social i educatiu del Clam, que en cada edició posa l'accent en la inclusió, la diversitat i la visibilització de col·lectius sovint invisibilitzats.
Una edició marcada pel compromís i l'emoció
El Premi del Públic, que es donarà a conèixer aquest dissabte a les 9 del vespre al Bages Centre, tancarà l'edició 2025 del festival, en una cerimònia conduïda per Sílvia Sanfeliu i Joan Barbé. La sessió final inclourà la projecció de Father Mother Sister Brother, del reconegut director Jim Jarmusch, mentre que l'endemà diumenge el certamen clourà definitivament a l'Auditori Agustí Soler i Mas de Navarcles amb The president's cake, del també iranià Hasan Hadi, premi del públic al Festival de Canes.
El Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya (Clam) reafirma així la seva identitat com a espai de reflexió i debat sobre els grans reptes socials contemporanis. Des de Manresa i Navarcles, el certamen ha consolidat la seva vocació de pont entre cultures, amb una programació que uneix cinema, drets humans i mirada artística.
Aquesta edició, amb el triomf del documental de Sepideh Farsi, ha deixat una empremta profunda: la d'un cinema que no només explica històries, sinó que posa veu al dolor, a la resistència i a la humanitat que sobreviu fins i tot enmig de la guerra.