La Comunitat Palestina de Catalunya rep el Premi Pere Casaldàliga a la Solidaritat del Clam

El Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya (Clam) ha viscut un cap de setmana ple d'emoció i reconeixements, amb el lliurament del Premi Pere Casaldàliga a la Solidaritat a la Comunitat Palestina de Catalunya, recollit pel metge i escriptor Salah Jamal de mans de Txell Feixas, i els Premis d'Honor a la fotògrafa Pilar Aymerich i al crític cinematogràfic Jordi Bordas. Els actes, celebrats entre Navarcles i Manresa, han combinat cinema, memòria i compromís social, en una edició del festival que reafirma el seu paper com a espai de reflexió sobre els grans reptes humanitaris del nostre temps.
La solidaritat i la memòria, protagonistes del cap de setmana del Festival Clam
El Clam ha viscut un dels moments més emotius de la seva 21a edició amb el lliurament d'alguns dels principals premis d'aquest 2025. La Comunitat Palestina de Catalunya ha rebut el Premi Pere Casaldàliga a la Solidaritat, en un acte celebrat a Navarcles, mentre que els Premis d'Honor han reconegut la trajectòria de Pilar Aymerich i Jordi Bordas, en dos actes celebrats a Manresa.
El Premi Pere Casaldàliga a la Solidaritat, que distingeix la lluita per la justícia social i la pau, s'ha lliurat aquest diumenge a Navarcles i l'ha recollit el metge, historiador i escriptor Salah Jamal en representació de la Comunitat Palestina de Catalunya. El guardó li ha estat entregat per la periodista Txell Feixas, reconeguda per la seva cobertura en zones de conflicte. L'acte ha tingut una forta càrrega simbòlica i emocional, i ha volgut ser un homenatge al poble palestí i a totes les comunitats que treballen per la convivència i la pau en contextos adversos.
Pilar Aymerich, mirada fotogràfica i compromesa
Dissabte, el Clam ha viscut un altre dels seus moments destacats amb el lliurament del Premi d'Honor a la fotògrafa Pilar Aymerich, un dels grans referents del fotoperiodisme català. L'acte ha tingut lloc als Cinemes Bages Centre, coincidint amb la inauguració de l'exposició retrospectiva que el festival li dedica, i que repassa la seva trajectòria i el seu compromís amb la memòria col·lectiva. L'autora, que ha immortalitzat algunes de les imatges més icòniques de la transició i de la lluita per la llibertat, s'ha mostrat agraïda per un reconeixement que posa en valor "la fotografia com a testimoni i com a eina per entendre el nostre passat i present".
Jordi Bordas comparteix l'honor amb Cineclub Manresa
També a Manresa, el crític de cinema Jordi Bordas ha rebut el segon Premi d'Honor del Clam 2025. Bordas, una de les veus més respectades en l'àmbit de la crítica cinematogràfica, ha compartit l'escenari amb els integrants de Cineclub Manresa, als quals ha volgut fer partícips del reconeixement. L'acte ha posat de manifest la importància de la difusió cultural i del paper dels cineclubs en la formació d'espectadors crítics i compromesos.
Un cap de setmana de cinema compromès
Els tres reconeixements s'han lliurat en el marc d'un cap de setmana intens de projeccions, debats i activitats a Manresa i Navarcles. El festival ha continuat la seva programació amb més de seixanta títols d'arreu del món, onze dels quals preseleccionats als Oscar 2026. Entre ells, destaquen obres com La voz de Hind de la tunisiana Kaouther Ben Hania, que va ser la projecció inaugural, o The President's Cake, de l'iraquià Hasan Hadi, que clourà el festival el diumenge 26 d'octubre.
Amb aquests reconeixements, el Clam 2025 reafirma la seva vocació de ser un espai de reflexió i compromís, un festival que posa el cinema al servei de la solidaritat, la memòria i els drets humans. Després de dues dècades de trajectòria, continua consolidant-se com una de les cites culturals més significatives de la Catalunya Central i com un referent europeu en cinema social i valors humanistes.