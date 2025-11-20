Manresa presenta un ampli programa d'activitats relacionats amb l'exposició «I, de sobte, l'atzar»

L'Ajuntament de Manresa ha programat un conjunt d'activitats complementàries vinculades a l'exposició I, de sobte, l'atzar. Incerteses, destins i casualitats en la Col·lecció MACBA, que es pot visitar al Centre Cultural el Casino fins a l'11 de gener de 2026. L'objectiu del consistori és apropar la mostra a tots els públics i ampliar-ne l'experiència a través de visites comentades, tallers, converse s i propostes de creació comunitària.
Les activitats inclouen una visita comentada de la comissària, Claudia Elies, que es va fer el passat divendres 14 de novembre a les 6 de la tarda, amb servei d'interpretació en llengua de signes i inscripció prèvia. Per al públic familiar, s'ha programat Deixar-se endur per l'atzar, una visita dinamitzada per a infants a partir de 6 anys, el divendres 21 de novembre a les 6 de la tarda. A més, el dijous 27 de novembre a 2/4 de 7, el Casino acollirà una conversa sobre màgia i alquímia a partir de l'obra de Joan Ponç, a càrrec de Caterina Almirall i Pilar Bonet, seguida d'una visita dialogada. El cicle es tancarà el dijous 11 de desembre a 2/4 de 7 de la tarda amb la conferència performativa És escriptor si no és persona?, a càrrec del col·lectiu Cosines Llunyanes i amb la participació del poeta Josep Pedrals.
El programa es complementa amb un ampli servei educatiu adreçat a escoles, famílies, adults i persones amb Alzheimer o altres demències, dissenyat per l'artista Martí Madaula i realitzat per l'associació A Bao A Qu. Inclou propostes com Un llenç blanc, obert a la incertesa (per a centres educatius), Deixar-se endur per l'atzar (famílies) i Submergir-se en el record: l'atzar en les nostres vides (grups amb Alzheimer). Totes aquestes activitats són gratuïtes i amb places limitades.
Una de les novetats destacades és el projecte de creació participativa I, de sobte, l'aigua, concebut per l'artista i científic Pep Vidal amb mediació d'A Bao A Qu, que gira al voltant de l'aigua i l'atzar. A Manresa hi prendran part alumnes del Centre de Formació d'Adults Jacint Carrió i Vilaseca, en una proposta que reforça la vinculació entre l'exposició, el territori i la comunitat.
"Amb aquest programa d'activitats, fem que l'exposició arribi a tots els públics i reforcem l'aposta de Manresa per una cultura participativa, accessible i connectada amb les persones", ha destacat la regidora de Cultura i Llengua, Tània Infante.
Les activitats són gratuïtes i requereixen inscripció prèvia al 938 720 171 o a centrecultural@ajmanresa.cat. L'exposició es pot visitar de dimarts a diumenge, de 2/4 de 6 de la tarda a 2/4 de 9 del vespre, al Centre Cultural el Casino (Passeig de Pere III, 27).