La presentació de «Pioneres» omple el Casino

La sala d'actes del Casino de Manresa va quedar completament desbordada dissabte 15 de novembre durant la presentació del llibre Pioneres: les arrels femenines de l'art manresà. La publicació, impulsada per GREHVAT.0 i Amaresc amb el suport de l'Ajuntament, recupera la memòria d'un centenar llarg de dones que van contribuir decisivament al panorama artístic local entre finals del segle XIX i les primeres dècades del XX.
Una recerca premiada i celebrada
L'obra, autoeditada i guardonada amb el Premi Magí Canyelles Ferreres dels Premis Lacetània 2025, va ser presentada amb la intervenció del president del Centre d'Estudis del Bages, Francesc Comas, que va subratllar el valor del projecte. La historiadora Conxita Parcerisas també va elogiar la tasca d'investigació i l'aportació que suposa treure de l'oblit un centenar de trajectòries femenines vinculades a Manresa.
Les arrels d'una generació d'artistes
L'autor i coordinador de GREHVAT.0, Ovidi Cobacho, va exposar les fases de la recerca i algunes conclusions clau. Va destacar la coexistència d'artistes procedents de famílies benestants, formades en entorns selectes, amb d'altres d'orígens populars que es van poder formar a l'Escola d'Arts i Oficis (1902) i en acadèmies privades sorgides als anys trenta. També va remarcar que Manresa presentava un percentatge de dones artistes superior al d'altres zones de Catalunya i Espanya.
Perfils diversos i trajectòries desiguals
La recerca revela una notable polivalència en disciplines artístiques, així com el fet que la majoria eren amateurs que compaginaven l'art amb altres professions, especialment la docència. Les carreres, majoritàriament locals, sovint es truncaven amb el matrimoni, mentre que les artistes solteres van poder desenvolupar trajectòries més intenses.
Un projecte que reivindica les Humanitats
Cobacho va remarcar la importància de continuar investigant en l'àmbit de les Humanitats i en la preservació del patrimoni dispers en col·leccions particulars. El llibre, amb 200 pàgines, inclou un estudi introductori, el catàleg de l'exposició del 2024 i un diccionari biogràfic amb les 106 artistes estudiades.
Disponibilitat del llibre
Pioneres: les arrels femenines de l'art manresà es pot adquirir a la Consergeria del Centre Cultural el Casino de Manresa per 25 euros.