Obres del MACBA insten a reflexionar sobre el paper de l'atzar a la vida en una exposició al Casino

El Centre Cultural del Casino de Manresa acull des d'aquest dimarts l'exposició I, de sobte, l'atzar. Incerteses, destins i casualitats en la Col·lecció MACBA, una proposta que reflexiona sobre el paper de l'atzar en la vida de les persones a través de les obres de dotze artistes, tant catalans com internacionals. La proposta, fruit d'una selecció del fons del MACBA, ha estat comissariada per Clàudia Elies, que ha escollit l'atzar com a fil conductor i element "transversal" capaç de travessar el temps i "la vida". L'exposició s'inaugurarà oficialment aquest divendres i es podrà visitar fins a l'11 de gener. Posteriorment, iniciarà una itinerància per nou municipis de la demarcació de Barcelona, on es podrà veure fins al gener del 2028.
La mostra s'articula al voltant de l'aigua com a element "incontrolable" i convida l'espectador a reflexionar sobre allò imprevisible. "L'aigua sempre ha causat aquest desig de controlar, però també de jugar i creuar. Per tant, té totes les arestes", subratlla la comissària de l'exposició, Clàudia Elies.
El resultat és una suma de les mirades sobre l'atzar a través de dotze artistes de diferents generacions -des de Joan Brossa fins al manresà Oriol Vilanova-, tots ells presents a la col·lecció MACBA. Les seves obres configuren un mosaic de significats que orbiten al voltant de tres nocions que, per a Elies, són "essencials": la incertesa, el destí i la casualitat.
Segons Elies, l'exposició "obre esquerdes per imaginar altres relats i reconèixer que, sovint, no tenim el timó". I conclou: "Vivim, pensem i patim mentre naveguem entre l'incert, el destí i la casualitat".
Després de Manresa, l'exposició es podrà visitar a Martorell, Terrassa, Ripollet, Badalona, Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú, Vic, Granollers i Mataró.
L'alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha celebrat que l'exposició s’inauguri a la ciutat i ha posat en valor la tasca de la Diputació de Barcelona per "descentralitzar" la cultura. En la mateixa línia, el president delegat de l'Àrea de Cultura de la Diputació, Pau Gonzàlez, ha destacat la importància que grans equipaments com el MACBA puguin "obrir portes i finestres" i sortir de les seves seus per acostar-se al territori.
Estrena d'un projecte de creació participativa
L'exposició ofereix una novetat entre les activitats vinculades que acompanyen habitualment les itineràncies del Programa d'Arts Visuals de la Diputació de Barcelona. Consisteix en la prova pilot d'un projecte de creació participativa: el projecte I, de sobte, l'aigua, concebut per l'artista i científic Pep Vidal, i amb mediació de l'associació A Bao A Qu.
En concret, aquest projecte de creació participativa gira al voltant de l'aigua i l'atzar i, a la itinerància de Manresa, el col·lectiu serà un grup d'alumnes del Centre de Formació d'Adults Jacint Carrió i Vilaseca.
Aquest nou projecte de creació participativa està destinat a col·lectius locals i el seu objectiu és afavorir que totes les persones, amb independència de la seva realitat social o cultural, puguin participar de la cultura.
Més de 25 anys del Programa d'Arts Visuals
El Programa d'Arts Visuals de l'Oficina de Difusió Artística (ODA) de la Diputació de Barcelona es dedica, des de fa més 25 anys, a posar en relació la creació contemporània i els públics. En aquest temps, entre altres iniciatives, s'han produït dinou exposicions a dinou municipis diferents, i 22 exposicions itinerants, que han aconseguit més de 250 itineràncies. Tots aquests projectes han tingut més de 330.000 visitants.