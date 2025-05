El Nexe - Espai jove de Sant Fruitós acull l'exposició «Que no et venguin la llauna»

El Nexe - Espai Jove de Sant Fruitós de Bages inaugurarà aquest dimecres l'exposició Que no et venguin la llauna que té per objectiu sensibilitzar al voltant del consum de les begudes energètiques, afavorint la presa de decisions més informades en relació amb el seu consum, promovent la presa de consciència dels riscos sobre la salut i facilitant eines per generar una visió més crítica sobre els missatges publicitaris de les marques de begudes energètiques.

Segons l'enquesta Estudes de 2023, gairebé la meitat dels estudiants d'entre 14 i 18 anys (47,7%) han consumit begudes energètiques en els darrers 30 dies. Aquestes dades evidencien la necessitat d'intervencions educatives que informin sobre els efectes adversos d'aquestes begudes, especialment quan es combinen amb altres substàncies com l'alcohol.

Aquesta mostra, feta pel Consell Comarcal del Maresme, fa parada a Sant Fruitós de Bages del 12 al 23 de maig al Nexe - Espai Jove i posteriorment, del 26 al 30 de maig, es podrà veure a l'Institut Gerbert d'Aurillac.