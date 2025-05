La Policia Local de Sant Fruitós inicia un pla de control de ciclistes i vehicles de mobilitat personal

La Policia Local de Sant Fruitós de Bages durà a terme, del 19 al 25 de maig, una campanya específica de control de ciclistes i vehicles de mobilitat personal (VMP), en el marc d'una actuació coordinada amb el Servei Català de Trànsit.

Aquesta acció forma part de les campanyes preventives que es despleguen arreu del territori català amb l'objectiu de fomentar una mobilitat segura i responsable i garantir el compliment de la normativa vigent per part dels usuaris d'aquests tipus de vehicles.

Durant aquesta setmana, s'establiran diversos controls al municipi per tal d'incidir tant en les accions i omissions dels usuaris de bicicletes i VMP, com en les actituds dels altres conductors que hi interaccionen.

Els agents posaran especial atenció a conductes de risc, com ara l'ús indegut de les voreres, el no respecte als semàfors i passos de vianants, i les distraccions durant la conducció, especialment aquelles que posin en perill la seguretat dels vianants.