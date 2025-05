Dues batudes sense èxit per trobar el veí de Sant Vicenç de Castellet desaparegut

Les dues batudes que s'han fet al voltant de Sant Vicenç de Castellet aquest cap de setmana per trobar Manel Hornero Raya, el veí del municipi de 30 anys que porta 9 dies desaparegut, no han donat cap resultat. Dissabte, uns 150 voluntaris, coordinats per protecció civil s'han dividit en diversos grups per regirar els voltants del municipi sense èxit. Aquest diumenge, han estat els Bombers amb els Mossos els que han fet la recerca, amb helicòpters i unitats canines. Tampoc no hi ha hagut cap resultat.

En la batuda de recerca de dissabte a la tarda hi van participar un total de 150 persones, sis vehicles tot terreny, sis motocicletes i un gos de rastreig. Tots els grups van tornar sense cap incidència. L'únic senyal la va donar el gos de rastreig, que en el camí de Can Padró va semblar marcar novament el mateix lloc que havia marcat un altre gos fa 4 dies. És el mateix lloc on ja s'havia fer recerca amb helicòpter. Els familiars van informar d'aquest indici a investigació del cos dels Mossos d'Esquadra.

En la recerca d'aquest diumenge amb els Bombers, els Mossos d'Esquadra han tornat a activar l'helicòpter, la unitat canina del cos i la unitat de muntanya per tornar a fer recerca al lloc. No s'ha registrat, tampoc, cap novetat.

Manel Hornero va desaparèixer el divendres 9 de maig. No duia mòbil -perquè no en té- i, segons la família, anava vestit amb una samarreta clara de màniga curta, uns pantalons curts i xancletes. Els darrers testimonis el situen, el mateix divendres, en el camí cap a Can Padró i confirmen que portava aquest calçat. L'home feia caminades a vegades. La família, per la seva part, assegura que no es tracta d'una desaparició voluntària.