Un grup de joves evita una tragèdia en un balcó de Manresa

Aquesta darrera setmana s'ha fet viral a les xarxes socials un vídeo on es veu un grup de joves com rescataven una dona que havia quedat enganxada, i penjant, a la part exterior del balcó d'un pis a l'avinguda de les Bases de Manresa. En el vídeo es veu com els homes, responsables i clients d'una perruqueria contigua, atenen les demandes dels vianants i intenten subjectar la dona en alt amb un sofà posat en vertical, mentre que, en paral·lel, un altre aconseguia accedir al pis i sortir al balcó per tibar-la per dalt i salvar-li la vida.

Segons ha confirmat la Policia Local de Manresa a NacióManresa, els fets van passar el dissabte 5 de juliol sobre les 8 del vespre. Una patrulla que passava per l'avinguda de les Bases de Manresa va ser advertida per un home quan els fets havien acabat de passar. Al lloc també s'hi van presentar, després, els Mossos d'Esquadra.

Per causes que no han estat detallades, la dona va quedar penjant a l’exterior del balcó d’un primer pis, i va quedar en una posició molt compromesa, que feia témer tant per una possible caiguda com per altres riscos físics imminents. La reacció immediata de diverses persones que eren a la perruqueria veïna va ser clau per evitar una tragèdia. Primer, van intentar subjectar-la amb un sofà col·locat en vertical des del carrer, i mentre uns mantenien el suport des de baix, un altre va accedir a l’interior de l’edifici, va forçar l’entrada al pis i la va arrossegar cap a dins, salvant-li la vida.