Resolt el cas del veí de Sant Vicenç: va morir el mateix dia de la desaparició

Els Mossos d'Esquadra han confirmat la mort del Manel Hornero Raya, el veí de Sant Vicenç de Castellet que va desaparèixer de casa seva el divendres 9 de maig. Segons ha explicat la policia catalana, el noi va morir el mateix dia de la seva desaparició al terme de Viladecavalls (el Vallès Occidental) i va ser localitzat per la pròpia policia, però no va poder-ne fer una identificació positiva. No ha estat fins aquest dilluns que les proves forenses han confirmat la seva identitat.

Segons ha pogut saber NacióManresa, el cos del santvicentí va ser localitzat al costat de les vies del tren el mateix divendres 9 de maig. Tot i la proximitat geogràfica i en el temps entre la desaparició i la troballa del cadàver, la investigació no ha confirmat la identitat de Manel Hornero fins que no han arribat els resultats forenses definitius, que ha estat aquest dilluns.

Manel Hornero va desaparèixer de casa seva el passat 9 de maig. La família va descriure que anava vestit amb una samarreta clara de màniga curta, una pantalons curts i xancletes. Testimonis van situar-lo el mateix dia caminant al camí de Can Padró. També dues unitats canines van donar un rastre positiu en el mateix punt. Dissabte passat es va portar a terme una batuda popular pels entorns de Sant Vicenç de Castellet coordinada per protecció civil. L'endemà diumenge, van ser els Mossos d'Esquadra i els Bombers qui van fer la recerca sense èxit.