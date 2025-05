Les Caramelles de Súria recullen el premi Josep Anselm Clavé

Les Caramelles de Súria van rebre el passat divendres el premi Josep Anselm Clavé del Cant Coral a Catalunya, atorgat per la Federació de Cors de Clavé i la confederació Moviment Coral Català. El jurat va guardonar les Caramelles de Súria "per ser un projecte gran i ambiciós d'alegria personificada i compartida".

El guardó va ser recollit per la regidora d'Esports i Festes, Alba Martínez. En representació de la Comissió de Caramelles, també hi va assistir la presidenta de la Societat Coral La Llanterna, Loli Rodríguez. El lliurament va anar a càrrec del president de la Federació d'Ateneus de Catalunya, Pep Morella.

La regidora d'Esports i Festes va agrair l'atorgament del Premi, destacant que les Caramelles són per a Súria "una festa molt especial". Segons Alba Martínez, aquest guardó és "un reconeixement" a totes les persones que fan possibles les Caramelles de Súria. També va agrair el treball de la Comissió de Caramelles, sense la qual "no seria possible que any rere any hi hagi més cantaires".

El lliurament d'aquesta 7a edició dels Premis Josep Anselm Clavé va tenir lloc a Gurb (Osona), en un acte presidit pel president del Parlament, Josep Rull. Aquests guardons reconeixen les iniciatives, personalitats i entitats més rellevants de Catalunya en el món musical i coral. La presentació de l'acte de lliurament va anar a càrrec de la presentadora, monologuista i activista pels drets LGTBI Brigitta Lamoure.

En l'inici de l'acte, el president de la Federació de Cors de Clavé, Bruno Nájera, va explicar que els Premis són un reconeixement a totes les persones que "fan bategar la música coral i la cultura popular", ajudant a convertir "la tradició en vida, i la cultura, en comunitat".

Per la seva banda, el president del Parlament, Josep Rull, va destacar que els Premis homenatgen la "vitalitat" del cant coral i la seva capacitat "d'adaptar-se als nous temps sense perdre les arrels". També va parlar de Clavé com una figura "excepcional" que forma part del "batec de ressorgiment" de Catalunya, amb la voluntat de promoure la justícia social a través de la cultura.

En aquesta 7a edició dels Premis, també van ser guardonats el prestigiós director Antoni Ros Marbà, la Coral Sant Jordi, el cantant de la Catalunya Nord Pere Figueres i altres noms destacats de la música i el cant coral. La major part de les categories van ser atorgades per un jurat de professionals vinculats al món coral i a la cultura popular.