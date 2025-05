El festival Ex Abrupto de Moià viurà la seva edició més radical

El festival Ex Abrupto, que celebrarà els seus deu anys de trajectòria a Moià els dies 4 i 5 de juliol, presenta la seva programació completa que enguany gira al voltant de la temàtica Gènesi. El festival, coorganitzat per l'Ajuntament de Moià i Vanderpla, sota la direcció artística del col·lectiu Ex Abrupto, consolida la seva aposta per l'art contemporani més arriscat i per una connexió profunda amb el territori, combinant instal·lacions artístiques, arts sonores i performatives, accions educatives, un mercat d'autoedició i activitats per als més petits a través d'Ex Abrupto Canalla.

Una de les presències més destacades d'aquesta edició és la de l'artista madrileny Eugenio Merino, considerat un dels creadors més rellevants de l'escena artística espanyola de l'última dècada. Merino ha exhibit la seva obra política i socialment compromesa en exposicions internacionals a Miami, Houston, Basilea, Brussel·les, Rio de Janeiro, Màlaga i València, desenvolupant una pràctica escultòrica que trasllada el seu ideari social a l'obra i llança una provocació directa a l'espectador. Recentment, ha presentat a ARCO 2025 la peça Lavado de cara, una crítica a la banalització de les dictadures, consolidant Espanya com "el lloc perfecte per parlar de dictadures", en paraules de l'artista. A Ex Abrupto, Merino col·laborarà amb l'artista nord-americà Indecline per presentar una performance antifeixista el 4 de juliol a Moià, acompanyada d'una instal·lació que es podrà visitar durant tot el cap de setmana.

Una altra de les propostes més colpidores d'Ex Abrupto 2025 és Desde el umbral de un sueño me llamaron, de la comissària i investigadora Vanesa Peña Alarcón. Desenvolupat en residència a l'espai cultural A cobert de Moià, el projecte parteix d'una recerca profunda sobre la memòria oral i escrita de les Coves del Toll durant la Guerra Civil i el franquisme. El resultat és una peça audiovisual que es podrà veure al Museu de Moià durant el festival -i fins a finals d'agost-, i que activa la memòria col·lectiva a través de la ficció i la narrativa especulativa.

La inauguració d'Ex Abrupto 2025, el vespre del 4 de juliol, serà un dels moments més especials del festival: una producció inèdita que uneix la força de la creadora escènica Mabel Olea amb el talent de l'Orquestra de Cambra del Moianès. Coneguda per la seva exploració física i performativa de la bellesa, la imatge i l'aparença a través d'un llenguatge còmic i irònic, Olea ha treballat amb figures com Núria Guiu, Les Impuxibles, Marta Pazos o la mateixa Rigoberta Bandini. Aquesta nova proposta, creada especialment per a Ex Abrupto, posarà en diàleg la dansa contemporània i la música en directe, reivindicant la col·laboració entre creadors emergents i el teixit cultural local.

La programació d'Ex Abrupto 2025 comptarà amb figures rellevants de l'art contemporani com Joan Morey, que investiga el llenguatge de la performance per qüestionar les estructures de poder i control en la vida quotidiana. També es podrà veure una peça de María Cañas, programada en col·laboració amb l'arxiu Hamaca, que continua la seva línia irreverent i crítica a partir de la reapropiació d'imatges. A més, el col·lectiu Estudio San Martín sorprendrà amb La Sagrada Biblia Artificial, un llibre experimental creat amb intel·ligència artificial, que revisita el relat bíblic per imaginar un futur posthumà on tecnologia i vida es fusionen. En l'àmbit sonor, el festival comptarà amb propostes com SDH, SMForma o Eli Gras, entre d'altres.

Com a novetat destacada, Ex Abrupto 2025 presenta dos comissariats que exploren el concepte de gènesi des de perspectives complementàries. El cicle performatiu, titulat I l'acció es va fer verb, està comissariat per Irene Vicente Salas, historiadora de l'art, dramaturga i creadora. Inclou tres accions performatives a càrrec de Paola Massi, Alejandro Curiel i Maria Stoyanova, que activaran espais del festival amb propostes que qüestionen conceptes com el llenguatge o la divinitat.

Paral·lelament, el cicle fílmic La possibilitat d'una forma, comissariat per Cloe Masotta, crítica, docent i investigadora especialitzada en cinema experimental i art contemporani, proposa una selecció de peces que reflexionen sobre el Gènesi des d'una perspectiva natural. El cicle inclou obres d'Elena Duque, Azucena Losana i el Colectivo Los Ingrávidos, oferint una mirada crítica i poètica sobre la creació fílmica. El Mercat d'autoedició es duplica respecte a edicions anteriors, amb la participació de projectes editorials independents, artistes visuals i col·lectius de música experimental.

Aquesta edició ha estat comissariada per Bone x Iklektik i Empty 6 Pack, reforçant el vincle entre l'autoedició i l'art contemporani emergent, així com les col·laboracions amb col·lectius artístics independents.

Una altra de les novetats d'Ex Abrupto 2025 és el reforç del seu compromís educatiu i de plataforma per a nous artistes. En aquesta línia, el festival ha establert un conveni de col·laboració amb tres institucions de referència: l'Escola Universitària de Disseny, Art i Tecnologia BAU (Barcelona), l'Escola d'Art de Vic i la Universidad Católica de Temuco (Xile).

Finalment, s'ha posat en marxa la línia de pedagogia artística Ars Educandi, un projecte de creació educativa desenvolupat amb escoles de Moià. Les peces resultants s'exposaran a diversos establiments comercials de Moià gràcies a la col·laboració amb l'Associació de Botiguers i Comerciants de Moià (ABIC Moià), apropant l'art a la vida quotidiana del poble.

Ex Abrupto continua, així, consolidant-se com un festival pioner que aposta per la interdisciplinarietat, el pensament crític i la connexió entre art, comunitat i territori. I, el més important: manté la seva força, frescor, espontaneïtat i acció directa després de deu anys de treball artístic experimental.