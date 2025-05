Col·lectius de Moià convoquen davant del ple per forçar la consulta sobre l'escorxador

Col·l3ctius ecologistes i populars de Moià han convocat una concentració a la plaça de Sant Sebastià, davant l'Ajuntament, aquest dimecres a les 7 de la tarda, per fer pressió sobre el ple municipal que ha de debatre una moció per a l'admissió de la consulta popular no referendària sobre la Modificació Puntual del Planejament per permetre l'ampliació de l'Escorxador i la construcció de la planta de Biogàs municipal.

Aquesta reordenació ha aixecat veus crítiques de diversos sectors del municipi, que han sol·licitat la consulta perquè el poble pugui decidir si vol o no vol ampliar l'Escorxador i construir la planta de Biogàs.