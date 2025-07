L'Ajuntament de Castellbell i el Vilar ha iniciat aquest dijous els treballs de reforma integral dels lavabos del Casal de la Gent Gran, un espai de referència per a les persones grans del municipi. Els antics serveis havien estat enderrocats fa anys, i ara el consistori hi destinarà 40.000 euros per construir-ne de nous, adaptats i accessibles.

Millores mentre l'equipament està tancat

Les obres es duen a terme aprofitant el període de vacances del casal, durant el qual l'equipament roman tancat. La intervenció preveu la construcció de dos nous lavabos pensats per a l'ús còmode i segur de les persones usuàries.

Aquesta actuació dona continuïtat a la millora iniciada a finals de l'any passat, quan es va pintar la sala principal del mateix casal. El consistori reafirma així la seva voluntat de mantenir en bones condicions aquest espai clau per al benestar i la socialització de la gent gran del poble.