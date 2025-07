Sant Salvador de Guardiola millora el servei postal amb noves bústies a Ca l'Esteve

L'Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola ha instal·lat una nova estructura de bústies de correus a Ca l'Esteve, gràcies a un conveni amb l'Associació de Veïns. La millora optimitza el servei postal i substitueix un sistema antic i deficient.

Nova estructura per al servei de correus a Ca l'Esteve

L'Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola i l'Associació de Veïns i Residents de Ca l'Esteve han formalitzat un conveni de col·laboració que ha fet possible la renovació del servei de correus a aquesta zona del municipi. La iniciativa s'ha concretat amb la instal·lació d'una nova estructura de bústies al costat del Local Social.

L'Associació de Veïns ha cedit l'espai necessari dins de la zona privada del local i ha assumit les tasques de col·locació i adequació de l'entorn. Per la seva banda, l'Ajuntament ha finançat la compra dels nous armariets postals, que substitueixen el sistema anterior, força deteriorat i poc funcional.

Un servei més eficient i ordenat

Amb aquesta actuació es vol posar fi a les mancances detectades en el funcionament del servei postal a Ca l'Esteve, millorant tant l'accessibilitat com l'ordre i la seguretat de les bústies. El nou espai facilita la tasca dels professionals de Correus i ofereix als veïns una millor experiència d'ús.

L'Ajuntament destaca aquesta acció com un exemple de col·laboració efectiva entre l'administració local i el teixit veïnal, treballant plegats per millorar serveis essencials arreu del municipi. L'objectiu, asseguren, és continuar desplegant actuacions que donin resposta a les necessitats dels barris menys centrals com Ca l'Esteve.