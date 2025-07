Sant Salvador de Guardiola renova el conveni amb AEPSAL per enfortir el polígon de Salelles

L'Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola i l'Associació d'Empresaris del Polígon de Salelles (AEPSAL) han renovat aquest dimarts el conveni de col·laboració per a l'any 2025. El nou acord, signat per l'alcaldessa Anna Llobet i el president d'AEPSAL, Marc Mas, preveu una aportació municipal de 2.000 euros i consolida una aliança estratègica per potenciar el teixit empresarial del polígon industrial.

Més coordinació i presència a l'espai públic

El conveni reforça el paper d'AEPSAL com a interlocutor amb l'Ajuntament i garanteix la seva participació en reunions tècniques i espais de decisió conjunta, amb l'objectiu de detectar necessitats i proposar millores en infraestructures i serveis que afavoreixin les empreses del polígon de Salelles.

Aquesta col·laboració entre administració i sector privat té com a finalitat fomentar la competitivitat i la cooperació entre empreses, consolidant el polígon com un espai d'activitat econòmica dinàmica i cohesionada.

Trobada empresarial i campanya de promoció

Entre les accions previstes dins del conveni, destaca l'organització d'una trobada empresarial oberta en el marc de l'Assemblea General, amb la voluntat d'enfortir els vincles entre empreses sòcies i no sòcies d'AEPSAL.

El conveni també contempla una campanya de comunicació per promoure l'associacionisme empresarial, que es desplegarà al llarg de l'any 2025 mitjançant materials informatius, trobades sectorials i difusió a través de canals digitals i físics.