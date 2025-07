Un sopar per llepar-se'n els dits: 180 persones celebren les varietats de tomàquet del Bages

Manresa ha acollit aquest dijous el Sopar del Tomàquet, organitzat per la comunitat Slow Food de la Catalunya Central, amb 180 comensals i un menú de vuit plats on el tomàquet ha estat protagonista absolut. El sopar, previst inicialment al Parc de la Seu, s'ha celebrat finalment al Museu de l'Aigua i el Tèxtil per previsió de pluja.

El tomàquet, rei de la taula d'estiu

Hi ha sabors que defineixen una estació. I el tomàquet, verd o madur, carnós i ple de matisos, n'és el símbol indiscutible de l'estiu. Aquest dijous al vespre, el Museu de l'Aigua i el Tèxtil de Manresa s'ha omplert de comensals disposats a deixar-se seduir per aquest fruit de temporada tan present al Bages en totes les seves formes.

Ha estat el cinquè Sopar de temporada consecutiu organitzat per la comunitat Slow Food de la Catalunya Central, una cita gastronòmica que s'ha consolidat com una celebració del territori, dels productors locals i d'una cuina que sap d'on ve i també cap on va. Amb 180 persones a taula, plats servits per voluntariat del nucli de Suport Mutu del barri de Valldaura i un ambient cordial i festiu, el sopar ha estat una experiència que ha anat més enllà del menjar.

Un viatge de vuit plats per les textures del Bages

El menú ha proposat vuit elaboracions que han explorat la creativitat i la memòria gustativa. Ha començat amb un tònic aperitiu en forma de Bloody Mary amb tomàquets cirerols, una entrada fresca i vibrant que ha despertat el paladar. Ha continuat amb propostes com el tomàquet pera a la parmesana catalana, que ha combinat untuositat i crostó, i ha culminat amb una recepta emblemàtica: el pollastre a la manresaneta amb tomàquet de penjar assecat, una adaptació d'un plat del cuiner Ignasi Domènech, pioner de la gastronomia escrita a Catalunya i autor del mític La Teca.

Com a tancament, les postres han ofert una sorpresa: un coulant fred de tomàquet mamella de monja, de textura suau i sabor inesperat, capaç de fer callar les converses i centrar tots els sentits en una cullerada.

El Bages al plat: de l'hort a la cuina

Aquest sopar ha estat també un homenatge als qui treballen la terra i als que la cuinen. Els ingredients han arribat d'hortes com Cal Climent, Cal Calafell, Les Arnaules i La Tomakera; els formatges, de Cal Cantaré, Cal Music i La Gavarresa, i el pollastre ecològic, de Kin Pollastre.

Pel que fa a l'elaboració, han participat nou cuines de referència del territori: Bacasis, Cau de l'Ateneu, Ígnia i Laida (Manresa), Can Patoi (Navarcles), La Sardana i La Xicra (Artés), Mas de la Sala (Sallent) i L'Obradora de Manresa, amb el suport del cuiner Quim Miró.

Totes aquestes mans han teixit un menú coherent, ric i honest, on el tomàquet ha estat més que un ingredient: ha estat el fil conductor d'una vetllada saborosa i amb ànima.

Quatre dels vuit platets servits al Sopar del Tomàquet del Bages

Pere Fontanals

Un sopar amb valor afegit

L'organització havia previst celebrar el sopar al Parc de la Seu, però la previsió de pluja va fer traslladar-lo al Museu de l'Aigua i el Tèxtil, que ha acollit l'acte amb comoditat i calidesa, però sense la màgia del balcó de la façana sud de la ciutat. El públic ha pogut tastar les propostes amb dues copes de Vins Grau de la DO Pla de Bages, aigua i pa, en un ambient proper, amb la presència de l'alcalde de Manresa i membres del govern municipal. A més, estaven a la venda, també, ampolles senceres d'altres vins de la DO.

A més, qui ha volgut, ha tingut l'oportunitat de fer una visita guiada prèvia a la Basílica de la Seu -que s'ha mantingut, tot i el canvi d'ubicació de l'àpat-, organitzada per la Fundació Turisme i Fires de Manresa, afegint una capa cultural a l'experiència.

El gust de fer les coses bé

Amb aquest Sopar del Tomàquet, Slow Food Catalunya Central ha recomençat el cicle complet amb el cinquè sopar de temporada: al tomàquet s'hi han sumat abans l'albergínia blanca, la col verda, els pèsols i la tavella. Totes les edicions han compartit una filosofia: cuinar amb sentit, arrelats a la terra, a la pagesia, a l'estació, a la gent.

Aquest últim sopar no només ha fet honor al tomàquet, sinó que ha recordat com, al voltant d'una taula ben pensada i ben servida, es poden explicar moltes coses: de la identitat, de la memòria, del futur que volem tastar.

La Festa del Tomàquet, continua

El programa de la Festa del Tomàquet continua aquest divendres amb dos tallers a L'Obradora, un cinefòrum, un tast de tomàquets i un itinerari pel regadiu de Viladordis. Dissabte tindrà lloc l'acte central de la festa, amb el tradicional Mercat del Tomàquet, al primer tram del Passeig. Però també inclourà la visita Manresa, Cor de Catalunya, especial Festa del Tomàquet. El programa finalitzarà diumenge al matí amb una visita a la Torre Lluvià amb degustació de tomàquets.