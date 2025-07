La caravana de cabres que creua Manresa i fa aturar la ciutat (i els mòbils)

Un diumenge qualsevol, però amb 120 cabres al centre de Manresa. Així s'ha viscut una nova edició -i ja en van dues- del pas del ramat en transhumància urbana, dins del programa de la Festa del Tomàquet. Amb pastors, gossos, ases, un cavall, infants encuriosits i una brigada de neteja trepitjant talons, la ciutat s'ha convertit en paisatge rural per unes hores.

Del sud al nord... i pel mig, Manresa

El ramat segueix en transhumància el Camí de Marina, una ruta que uneix el Garraf amb la Cerdanya a peu, en etapes. Des de l'any passat, fa parada a Can Poc Oli, als afores del sud de Manresa, i l'endemà creua la ciutat de cap a peus, literalment. Aquest diumenge, el recorregut ha anat a la Torre Santa Caterina, ha baixat fins al Pont Vell, i a partir d'aquí ha encarat la ciutat: plaça de la Reforma, passeig de la República, carrer del Born, Sant Domènec, Pere III i plaça Espanya, per sortir cap a la zona del Poal i seguir direcció al nord, cap a pastures més fresques.

El ramat de cabres al primer tram del passeig Pere III de Manresa

Pere Fontanals

Animals, selfies i neteja al darrere

La imatge ha estat insòlita i alhora encantadora: gossos que guiaven les cabres amb eficàcia professional, ases i un cavall donant carisma a la comitiva i una Policia Local obrint pas, seguida de Protecció Civil i d'una brigada de neteja que recollia les "boletes" que les cabres anaven deixant al seu pas. Tot plegat envoltat d'una munió de famílies, infants i mòbils aixecats, fent fotos, vídeos i preguntant si en podien tocar alguna (spoiler: millor no).

D'una munyida educativa al carrer més cèntric

L'experiència, però, ja havia començat el dia abans, amb una activitat a l'esplanada de Can Poc Oli que va fer les delícies dels més petits. Munyir cabres, recollir la llet i fer formatge fresc a l'ombra d'una carpa, en un espai de verd que any rere any es fa més viu. Tot plegat va aplegar un centenar de persones i va donar el tret de sortida a la Festa del Tomàquet, que continuarà durant tota la setmana i clourà el proper cap de setmana amb el tradicional mercat.

Una estampa insòlita que ja és tradició

Tot i la seva aparença d'esdeveniment folklòric puntual, el pas del ramat per Manresa comença a tenir categoria de tradició. Una d'aquelles que, per una estona, transforma la ciutat en camp obert, fa somriure petits i grans, i connecta amb una manera de viure que, encara que sembli molt lluny, passa cada any pel nostre carrer.