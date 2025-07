La Festa del Tomàquet prepara petits ramaders

Es feia difícil calibrar si lluïen més els ulls dels menuts o dels seus pares, però l'estampa de nens i nenes seguint les instruccions del ramader per abraçar amb els dits les metes de les cabres i munyir-les i treure'n la llet, en una instal·lació a l'esplana de Can Poc Oli, creuada la riera de Rajadell i passant per l'antiga Pont Aeri, era digna d'anàlisi: faltaria veure si a classe s'estarien tant quietets parant atenció.

A l'altra banda del tancat metàl·lic, pares i avis prenien fotos, feien vídeos i bavejaven amb les evolucions dels seus fills. Quan no munyien, gaudien d'una preribera que havia anat creixent, exuberant, d'un any a l'altre -també va passar per aquí el primer ramat- i gaudien d'altres bestioles -algun ase i cavalls i els discrets gossos pastors que jeien a l'ombra en una jornada que, per a ells, era de descans. Les cabres, per la seva part, obedients, esperaven el seu torn en un primer tancat i després de ser munyides -amb el plat a taula, mentrestant- passaven a un segon espai per no confondre-les.

Entre menuts i familiars, un centenar de persones han participat en aquesta primera etapa de la Festa del Tomàquet, que tot just arrenca la seva programació i finalitzarà el proper cap de setmana amb el Mercat del Tomàquet.

Recollida la llet, fer-ne formatges

La segona part de la matinal dedicada a la cabra s'ha disposat a mostrar com fer formatge fresc a partir de la llet de cabra. Aquest taller, menys dinàmic que el primer, ha mostrat als assistents -ara ja asseguts en cadires i amb l'ombra d'una carpa- com fer formatge fresc a partir de la llet de cabra.

L'experiència amb el ramat de cabres seguirà aquest diumenge al matí quan el ramat continuï el Camí de Marina en direcció a la Cerdanya i creui Manresa pel centre de la ciutat en transhumància. D'aquesta manera, Manresa ha donat la benvinguda al programa de la Festa del Tomàquet que s'allargarà durant tota la propera setmana fins a dilluns.