Manresa amplia els serveis de conciliació per Nadal amb un casal gratuït i canguratges

L'Ajuntament de Manresa activa un any més el dispositiu de conciliació per Nadal amb un Casal de Nadal gratuït i diversos serveis de canguratge repartits per la ciutat. L'oferta del Casal, adreçada a infants d'1 a 12 anys segons l'equipament, ha exhaurit ràpidament les places disponibles.
Casal de Nadal gratuït a la Casa Flors Sirera
L'Ajuntament de Manresa, a través del programa Temps x Viure, tornarà a oferir aquest Nadal un conjunt d'accions per facilitar la conciliació familiar durant els dies laborables del període no lectiu. El punt central és el Casal de Nadal gratuït que es farà a la Casa per la Solidaritat i la Pau Flors Sirera, al carrer de les Saleses, 10, entre el 22 de desembre de 2025 i el 2 de gener de 2026.
El servei és universal per a totes les famílies amb infants de 3 a 12 anys empadronades a Manresa, amb prioritat per aquelles que tinguin dificultats per compaginar la vida laboral i familiar. La programació, gestionada per El Taller del Bosc, inclourà activitats de lleure i tallers que combinen joc i aprenentatge i que promouen valors com la igualtat, els drets humans, la diversitat i la cura de l'entorn.
El casal s'organitza en dos torns: del 22 al 24 de desembre, i del 29 al 31 de desembre i el 2 de gener (amb l'1 festiu). L'horari és de 8.30 a 14 h, amb franges d'acollida (8.30 a 9 h) i de recollida (13.30 a 14 h). Les 88 places disponibles -44 per setmana- es van omplir poc després d'obrir les inscripcions.
Servei de canguratge a UManresa
El dispositiu de conciliació es complementa amb el servei de canguratge a l'Espai LabTarda d'UManresa, a l'avinguda Universitària, 10 (FUB4). El servei, universal i gratuït, està adreçat a infants de 3 a 8 anys -fins a 10 si hi assisteixen amb germans més petits-.
Durant el desembre, funcionarà els dies 22, 23, 24, 29, 30 i 31 de desembre, i també el 2 i 5 de gener de 2026, en horari de 9 a 13 h. A les tardes romandrà tancat, i cal reservar plaça per correu electrònic amb un màxim de dues setmanes d'antelació. A partir del 7 de gener, l'equipament recuperarà l'horari habitual de tardes.
Canguratge per als més petits a la Ludoteca Ludugurus
La Ludoteca Ludugurus, al carrer de la Mel, 5, també oferirà un servei de canguratge universal i gratuït per a infants d'1 a 6 anys -fins a 8 si hi van amb germans més petits-. Obrirà els dies 22, 23, 24, 29 i 30 de desembre, i els dies 2, 5 i 7 de gener. L'horari serà de 8 a 14.30 h, i les famílies podran demanar un màxim de tres dies de servei. Les reserves s'hauran de fer per WhatsApp al telèfon 663 26 35 59 a partir del 10 de desembre a les 9 del matí.
Un programa per garantir la conciliació
Tots aquests recursos formen part del projecte Temps x Viure, impulsat per l'Ajuntament de Manresa per promoure el dret al temps i facilitar la cura dins les famílies. La iniciativa, gestionada pel Servei d'Informació i Atenció a les Dones Montserrat Roig, compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya i està finançada pel Pla Corresponsables del Ministeri d'Igualtat.