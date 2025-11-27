Santpedor obre inscripcions per al Casal Esportiu de Nadal

L'Ajuntament de Santpedor ha anunciat la posada en marxa del Casal Esportiu de Nadal, una proposta gratuïta adreçada a infants del municipi d'I3 a 6è de primària. El servei vol donar suport a les famílies durant les festes i ja ha obert el període d'inscripcions.
Un casal gratuït per a totes les famílies
El Casal Esportiu de Nadal se celebrarà a l'escola La Serreta els dies 22, 23, 24, 29, 30 i 31 de desembre, i 2 i 5 de gener, en horari de 9 del matí a 1 del migdia. La iniciativa està especialment pensada per a les famílies que necessiten suport en la conciliació de la vida laboral i familiar durant el període de vacances escolars.
Les inscripcions es poden formalitzar presencialment a l'Ajuntament o de manera telemàtica a través del formulari en línia, del 27 de novembre al 10 de desembre de 2025, o fins a exhaurir les places disponibles. Des del consistori es demana el màxim de compromís en la reserva i assistència, atesa la gratuïtat del servei.
Una proposta amb perspectiva social
El projecte està impulsat per la Regidoria de Dona, Igualtat, Feminisme i LGTBI, amb el suport del Consell Comarcal del Bages a través del programa Temps x Cures. L'objectiu és oferir un recurs accessible que afavoreixi la conciliació i garanteixi que cap infant en quedi exclòs per motius econòmics.