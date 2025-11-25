La Matinal Solidària de Santpedor celebrarà 21 anys amb més activitats i entitats que mai

Santpedor ja ho té tot a punt per a la 21a edició de la Matinal Solidària, una cita plenament consolidada al municipi i que tornarà a omplir d'activitat l'aparcament de Cal Llovet i La Nau aquest diumenge 30 de novembre, de 2/4 de 10 del matí a 3 de la tarda. La iniciativa, impulsada per l'AFA Riu d'Or amb la participació de totes les AFA i AMPA del municipi, manté el seu caràcter 100% solidari: tots els beneficis es destinaran a Càritas, la Fundació Proide, CR TEA, Althaia i Pallapupas.
Una festa familiar amb tot tipus d'activitats
La Matinal Solidària tornarà a oferir un programa farcit de propostes per a totes les edats. Al llarg del matí hi haurà un mercat solidari, xocolatada, inflables, sortejos i un photocall per crear postals de Nadal personalitzades. També s'hi afegirà un taller de lectura amb Somriures Peluts i una unitat mòbil del Banc de Sang per facilitar les donacions.
La música serà un dels punts forts, amb les actuacions de Júlia Bonache i Uri Vera, el concert del grup Stand-By i un taller de danses amb el grup Ai Carai. Paral·lelament, Caminades Daurades organitzarà una caminada popular de 4 km, i l'Associació Cultura Popular Escoles de Santpedor oferirà diverses exhibicions.
Els pagaments d'activitats i serveis es faran en efectiu, i tota la recaptació es destinarà íntegrament als projectes socials i solidaris vinculats a la jornada.