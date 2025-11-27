El programa Bones Potes incorpora gossos a la teràpia per millorar la salut mental infantil

La Fundació Althaia ha estrenat Bones Potes, un programa d'intervenció assistida amb gossos destinat a infants i adolescents atesos a l'Àrea de Salut Mental. El projecte, que compta amb la participació d'El Racó de Milú i el finançament de la Fundación El Perro de Carla, complementa els tractaments habituals amb l'objectiu de potenciar el benestar emocional i reforçar l'adhesió terapèutica. La iniciativa és pionera perquè dona continuïtat a l'acompanyament amb animals des de l'hospitalització fins al seguiment ambulatòri.
Un programa pioner per acompanyar tot el procés terapèutic
La Fundació Althaia ha posat en marxa Bones Potes, un programa que incorpora gossos ensinistrats a les intervencions terapèutiques amb infants i joves atesos a l'Àrea de Salut Mental. La iniciativa neix amb la voluntat d'aprofitar el vincle emocional i els valors intrínsecs dels animals -com la fidelitat, la resposta estable o la manca de judici- per reforçar el benestar, la motivació i l'expressió emocional durant el tractament.
Un dels elements diferencials del projecte és la seva continuïtat. Els animals i els professionals que hi participen acompanyen els usuaris en totes les fases: l'ingrés a la unitat d'hospitalització, l'estada als hospitals de dia i l'etapa ambulatòria. Fins ara, altres centres només aplicaven intervencions similars durant la fase d'hospitalització, fet que converteix Bones Potes en un programa pioner.
Cada setmana, un o diversos gossos prèviament seleccionats per les seves aptituds entren als dos hospitals de dia infantojuvenils del Centre de Salut Mental d'Althaia i a la Unitat d'Hospitalització en Salut Mental Infantojuvenil. Ho fan acompanyats d'un professional d'El Racó de Milú, una entitat bagenca amb dues dècades d'experiència en intervencions assistides amb animals.
Sessions terapèutiques que desbloquegen emocions
A les sessions grupals, dirigides pel professional d'El Racó de Milú en coordinació amb els terapeutes d'Althaia, es duen a terme dinàmiques que treballen aspectes com la motivació, la gestió emocional o l'expressió de sentiments. La presència del gos actua com a catalitzador emocional: afavoreix el desbloqueig de sentiments i facilita que infants i adolescents expressin emocions que, sovint, els costa verbalitzar.
Aquest vincle incrementa la motivació i la implicació dels joves en les teràpies, fet que millora l'adhesió al tractament i contribueix a obtenir millors resultats clínics. La interacció amb els animals també ajuda a reduir l'estrès i la tensió acumulada. Segons l'evidència científica disponible, el contacte amb gossos disminueix el cortisol -la hormona de l'estrès- i augmenta l'oxitocina, vinculada a les relacions socials i els vincles afectius. A la vegada, activa el sistema nerviós parasimpàtic, afavorint la calma i la regulació emocional.
La trobada amb els animals també permet trencar el mur inicial de desconfiança que molts usuaris tenen envers els professionals i que pot dificultar el treball terapèutic. A través del gos, els infants i joves poden obrir-se més fàcilment i establir una comunicació més fluida amb l'equip de Salut Mental.
Aprendre, conviure i descobrir interessos
El programa va més enllà de les sessions dins els centres sanitaris. Els joves atesos als hospitals de dia tenen l'oportunitat d'assistir un cop per setmana a la guarderia canina que El Racó de Milú té a Manresa. Ho fan acompanyats per un professional especialitzat en salut mental infantojuvenil, en un entorn segur que vol fomentar l'aprenentatge, la interacció i la responsabilitat.
En aquest espai, els usuaris poden conèixer diferents tipus de gossos i persones, aprendre sobre comportament caní i maneig dels animals, passejar-los i practicar habilitats socials. Per a molts joves, aquest entorn es converteix en un espai de descoberta personal i d'interès pel món animal que pot orientar futurs projectes de vida.
Quan els infants o adolescents reben l'alta de l'Hospital de Dia, els professionals poden recomanar que continuïn participant en les activitats de la guarderia canina si consideren que això contribuirà a la seva evolució. Aquesta continuïtat terapèutica és un dels trets que fa singular el programa Bones Potes i reforça l'acompanyament integral durant tot el procés de recuperació.
El valor dels animals com a suport terapèutic
La participació de gossos en entorns terapèutics no és nova, però Bones Potes vol donar-li una dimensió més completa i continuada. Més enllà de ser un suport emocional puntual, els animals esdevenen part del procés d'acompanyament terapèutic i ajuden els joves a reconnectar amb el seu entorn, millorar la socialització i reforçar l'autoestima.
A la pràctica, el treball amb gossos facilita que els infants i adolescents se sentin útils i necessaris, que aprenguin a gestionar comportaments i que desenvolupin habilitats comunicatives i de relació. També pot esdevenir un estímul per imaginar un projecte vital relacionat amb el món animal, cosa que influeix positivament en el seu procés de recuperació.
Una aliança per fer possible el programa
Bones Potes és fruit de la col·laboració entre tres actors clau: la Fundación El Perro de Carla, que finança l'operativa del programa; l'Àrea de Salut Mental d'Althaia, que el desplega; i la Unitat de Mecenatge de la institució, que treballa per garantir la seva continuïtat.
La Fundación El Perro de Carla va néixer en memòria d'una nena que estimava profundament els animals i que va morir prematurament. La família, amb la voluntat d'ajudar altres infants amb problemes de salut, ha impulsat diversos projectes en què els gossos són un element d'ajuda central per afavorir el benestar emocional. El compromís inicial és finançar Bones Potes durant un any, tot i que es confia que la col·laboració ciutadana amb els programes de mecenatge d'Althaia permeti mantenir-lo i ampliar-lo.
Humanitzar l'atenció i avançar cap a models més integrals
Althaia té en marxa un projecte de mecenatge per millorar els espais i els recursos de l'Àrea de Salut Mental, amb l'objectiu de desenvolupar noves línies de recerca i programes de suport que afavoreixin la recuperació del projecte de vida de les persones ateses. En un context en què els problemes de salut mental creixen, especialment entre la població jove, la institució aposta per intervencions més holístiques que vagin més enllà del tractament farmacològic.
El programa Bones Potes esdevé un exemple d'aquest enfocament. Humanitza l'atenció, potencia l'efectivitat de les teràpies i facilita la connexió de les persones amb la comunitat. A més, contribueix a reforçar el sentiment de pertinença, un element clau per al benestar emocional i la recuperació.
Segons l'Organització Mundial de la Salut, un de cada set joves d'entre 10 i 19 anys pateix algun tipus de trastorn mental. Davant aquesta realitat, iniciatives com Bones Potes representen una passa endavant per oferir una atenció més propera, empàtica i adaptada a les necessitats dels infants i adolescents.