La jornada de pneumologia d'Althaia i l'ICS centra el debat en les malalties respiratòries més freqüents

La malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC), l'apnea obstructiva del son, l'asma i el càncer de pulmó van ser els eixos centrals de la jornada Respirem junts. Coordinació i actualització en pneumologia, organitzada per la Fundació Althaia i l'ICS Catalunya Central. La trobada, celebrada divendres a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa, va reunir més de 120 professionals sanitaris amb l'objectiu d'actualitzar coneixements i reforçar el treball en xarxa davant les malalties respiratòries més prevalents.
La MPOC, una patologia molt estesa i encara infradiagnosticada
Durant la jornada es va posar especial èmfasi en la MPOC, considerada la tercera causa de mort al món i que, segons l'estudi estatal EPISCAN II, afecta més del 10% de la població adulta. A Catalunya, però, el 80% dels casos no estan diagnosticats, fet que provoca que moltes persones arribin tard als serveis especialitzats, quan la pèrdua de funció pulmonar ja és irreversible.
Els experts van remarcar que la causa principal continua sent el consum de tabac i que el tractament més eficaç és deixar de fumar, especialment en fases inicials. En aquest punt, es va destacar el paper fonamental de l'Atenció Primària, primera porta d'entrada per a l'acompanyament i la deshabituació tabàquica.
Apnea del son, asma i càncer de pulmó: seguiment conjunt i protocols compartits
La jornada també va abordar altres patologies respiratòries molt prevalents, com l'apnea obstructiva del son, l'asma bronquial i el càncer de pulmó, totes elles amb necessitat d'un seguiment coordinat entre Primària i l'àmbit hospitalari.
Els participants van combinar una part teòrica amb casos clínics interactius i una part pràctica, on es van fer tallers sobre espirometries, ús correcte de dispositius d'inhalació i teràpies, rehabilitació respiratòria i fisioteràpia especialitzada.
A més, es van presentar els nous protocols conjunts elaborats aquest 2025 per professionals de l'ICS Catalunya Central i del Servei de Pneumologia d'Althaia, que defineixen criteris unificats per al diagnòstic, tractament, derivació i interconsulta d'aquestes patologies.
Un model d'atenció integrat per millorar la qualitat de vida de la població
Els organitzadors van recordar que l'Atenció Primària és essencial per detectar precoçment les malalties respiratòries i que la coordinació amb l'àmbit hospitalari és clau per garantir un contínuum assistencial que situï la persona al centre.