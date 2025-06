Tornar a fer vida al camp: el Bages estrena un projecte pioner per garantir relleu agrari a Balsareny

El Consell Comarcal del Bages ha iniciat un projecte innovador per fer possible el relleu generacional al món rural, tot connectant persones joves amb terres i explotacions agràries disponibles. El projecte s'estrena com a prova pilot a Balsareny i vol fer front a un dels grans reptes de les zones rurals: l'envelliment del sector agrícola i les dificultats d'accés a la terra per a la nova pagesia. La iniciativa es desplega dins del programa Escolta Jove de la Diputació de Barcelona i forma part d'una estratègia més àmplia per garantir la continuïtat de l'activitat agrària a través d'un model agroecològic, arrelat i amb futur.

Un projecte per arrelar persones joves al territori

El projecte impulsat pel Consell Comarcal del Bages, a través de la seva Unitat de Joventut, neix amb una clara voluntat de facilitar l'accés a la terra i promoure l'arrelament juvenil als municipis rurals. L'inici de la prova pilot a Balsareny s'emmarca en el programa Escolta Jove de la Diputació de Barcelona, que té com a objectiu acompanyar els i joves en els processos d'emancipació en poblacions de menys de 5.000 habitants.

Per fer-ho possible, el Consell treballa de manera coordinada entre diversos serveis: la Unitat de Joventut, el Servei de Promoció Econòmica i Desenvolupament Rural i l'Oficina Comarcal d'Habitatge. Aquesta mirada transversal permet vincular el suport a l'activitat agrària amb la recerca d'habitatge assequible i l'impuls d'un projecte vital complet per a les persones joves que decideixen quedar-se o tornar a viure al món rural.

Accions concretes i convocatòria oberta a propietaris

Una de les primeres línies d'actuació ha estat la identificació de terres i explotacions agràries susceptibles d'integrar-se al projecte. Aquesta tasca ha estat possible gràcies a l'adhesió del Consell Comarcal al Banc de Terres de la Diputació de Barcelona, una eina pensada per posar en contacte propietaris de finques en desús amb nous pagesos que hi vulguin treballar.

Amb l'objectiu de sensibilitzar i implicar els propietaris, s'ha convocat una reunió informativa el dijous 26 de juny a les 6 de la tarda a Balsareny. En aquesta trobada hi participaran el regidor de Medi Rural i Joventut de l'Ajuntament de Balsareny, un tècnic del Banc de Terres i la tècnica del programa Escolta Jove del Consell Comarcal del Bages. Es tracta d'un pas clau per teixir complicitats locals i fer que el projecte esdevingui una realitat efectiva.

Relleu agrari, sobirania alimentària i futur per al món rural

El projecte de relleu agrari a Balsareny no només pretén respondre a una necessitat urgent del sector agrícola -la manca de nova pagesia-, sinó que s'alinea amb una visió transformadora del territori. Des del Servei de Promoció Econòmica i Desenvolupament Rural del Consell Comarcal s'hi vincula també el Pla d'Acció per a la Transició Agroecològica del Bages, que inclou com a eix prioritari el suport al relleu agrari i la incorporació de nous professionals al camp.

La iniciativa aposta per una pagesia jove, compromesa amb el territori i vinculada a valors com la sobirania alimentària, l'agroecologia i la gestió sostenible del sòl i els recursos naturals. A més, contempla l'abordatge del repte residencial com una peça clau per garantir l'arrelament: des de l'Oficina Comarcal d'Habitatge s'està treballant per buscar solucions a mida, especialment en municipis petits amb risc de despoblament.

De Balsareny a tota la comarca

Encara que el projecte comença a Balsareny, la voluntat del Consell Comarcal del Bages és clara: estendre'l progressivament a altres municipis petits de la comarca, replicant l'experiència i adaptant-la a les realitats de cada territori. Amb aquest enfocament, es vol contribuir de forma estructural a reviure el món rural, amb persones joves que hi puguin viure, treballar i arrelar, donant continuïtat a l'activitat agrària i alhora transformant-la amb noves mirades.