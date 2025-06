Entitats ecologistes s'oposen a una planta de bateries en sòl agrícola a Manresa

L'Associació Meandre i la delegació del Bages de la Institució Catalana d'Història Natural (ICHN) han presentat al·legacions al projecte d'una planta d'emmagatzematge d'energia amb bateries de liti que una empresa privada vol construir en sòl agrícola no urbanitzable, al sud del polígon del Grau, a Manresa. Les entitats adverteixen que la instal·lació suposaria un greu impacte ambiental i paisatgístic, i reclamen que s'ubiqui en una de les onze parcel·les industrials buides existents a pocs metres de la ubicació proposada.

Una planta en sòl agrícola a tocar del polígon industrial

El projecte de planta, promogut per l'empresa Greening Solar VII SL, preveu ocupar terrenys agrícoles situats a l'entorn del camí rural del Grau, una zona amb conreus de secà a menys de 250 metres del polígon industrial del Grau. Tot i la proximitat a una zona urbanitzada i amb parcel·les industrials disponibles, la promotora ha optat per ubicar la planta en sòl no urbanitzable, fet que ha generat una forta oposició per part d'entitats ecologistes.

Meandre i la ICHN asseguren que "el projecte no justifica adequadament l'emplaçament escollit" i que la seva implantació suposaria "una pèrdua d'espai agrari i una afectació directa al paisatge del Pla de Bages", un entorn reconegut pel seu valor estètic i agrícola.

Un projecte amb fort impacte ambiental i paisatgístic

Segons les entitats, el sòl triat està qualificat com a espai agrícola homogeni i es troba dins de la unitat de paisatge del Pla del Bages, que destaca pel relleu planer i l'extensió de conreus. També denuncien que el projecte preveu una línia elèctrica de gairebé 3,5 km de longitud fins a la subestació de Manresa, creuant múltiples tipus de sòl, inclosos espais de regadiu vinculats a la Sèquia.

Recorden que la Llei 3/2019 d'espais agraris estableix la protecció i preservació del sòl agrícola com a recurs natural essencial i com a eina per garantir la sostenibilitat i el benestar de la societat. "No es pot justificar la ubicació d'una infraestructura industrial en sòl agrícola quan hi ha parcel·les lliures als polígons", afirmen.

També afecta l'Anella Verda de Manresa

Un dels aspectes que més preocupa és que l'accés a la planta es faria pel camí rural del Grau, una via de terra inclosa a l'itinerari del regadiu de Viladordis (M6) de l'Anella Verda de Manresa. Segons les entitats, aquest ús intensiu "alteraria greument el caràcter rural d'aquest camí", molt utilitzat per la ciutadania per a activitats de lleure i educació ambiental, a més de generar molèsties als veïns.

Proposta alternativa: dins del polígon

Meandre i la ICHN consideren que la millor opció seria situar la planta dins del polígon del Grau, on hi ha fins a onze parcel·les industrials buides perfectament adequades per acollir aquest tipus d'infraestructura. Lamenten que la promotora no hagi valorat aquesta alternativa ni hagi tingut en compte els impactes derivats d'una línia d'evacuació tan extensa.

També rebutgen l'argument de l'empresa, que justifica la ubicació dient que es tracta d'un entorn ja alterat per la presència d'activitat humana. "Si realment l'entorn és tan antropitzat, caldria ubicar la planta dins d'aquests espais, no pas eliminar sòl agrícola", conclouen.

Les entitats han traslladat aquestes consideracions a l'administració en el marc del procés d'avaluació ambiental i esperen que es reconsideri el projecte per evitar un nou impacte sobre el territori agrícola del Pla de Bages.