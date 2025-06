Sant Joan de Vilatorrada tindrà Anella Verda pròpia

Sant Joan de Vilatorrada ha donat el tret de sortida a la Setmana del Medi Ambient amb una aposta destacada: el projecte de l'Anella Verda, una iniciativa que pretén posar en valor l'entorn natural del municipi i connectar-lo amb l'Anella Verda de Manresa. Al llarg d'aquesta setmana temàtica, que aplega una desena d'activitats, es vol conscienciar la ciutadania sobre la importància de preservar l'entorn i abordar l'emergència climàtica des d'una visió local però transformadora.

Un projecte per connectar natura i municipi

El projecte de l'Anella Verda compta amb el suport de la Diputació de Barcelona i té com a objectiu principal connectar els espais verds perifèrics de Sant Joan amb el nucli urbà i amb la xarxa verda de municipis veïns. El regidor de Medi Ambient i Acció Climàtica de l'Ajuntament, Toni Dorado, ha subratllat que es tracta de "posar en valor una gran riquesa que tenim com a poble, el nostre entorn natural", tot vetllant per la seva preservació, senyalització i dinamització amb activitats de descoberta i sensibilització.

La primera activitat vinculada a l'Anella Verda serà una bicicletada popular de 27 quilòmetres que tindrà lloc diumenge 8 de juny. Sortirà a les 9 del matí de l'aparcament de l'avinguda del Torrent del Canigó i recorrerà diversos punts clau del terme. Per participar-hi, cal fer inscripció prèvia al web municipal, i s'ofereix també la possibilitat de llogar bicicleta en el moment d'inscriure's.

Festa del Reg i tallers per a totes les edats

Una altra de les activitats destacades de la Setmana del Medi Ambient és la Festa del Reg del Bosquet, una iniciativa conjunta de l'Ajuntament i les Voluntàries Mediambientals de Sant Joan. El projecte consisteix en la renaturalització d'un espai proper a les escoles Joncadella i Collbaix, on al novembre es van plantar espècies autòctones a partir de llavors recollides a l'entorn. Amb l'arribada de la calor, s'ha organitzat una jornada per posar en marxa el sistema de reg, amb activitats pensades per als més petits com un espectacle de màgia i berenar.

Una setmana d'activitats per reconnectar amb l'entorn

La resta de la setmana inclou un ventall d'activitats variades. El dilluns 2 de juny es farà una conferència sobre el valor natural del riu Cardener, mentre que dimarts es proposa un taller de fotografia del paisatge. El dimecres hi haurà un taller de sabó natural, i divendres un taller centrat en l'entorn fluvial. Dissabte serà el torn d'un escape room educatiu sobre la problemàtica dels plàstics, i diumenge es tancarà la setmana amb una caminada ornitològica.

Conte i exposicions a la Biblioteca

La Biblioteca Cal Gallifa també s'hi suma amb una edició especial de l'Hora del Conte titulada En el fons… el mar", prevista per divendres. A més, acollirà quatre exposicions durant el mes de juny sobre temes com els residus plàstics, l'economia circular i el compostatge.

El programa complet d'actes es pot consultar a través del web de l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada.