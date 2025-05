Sant Joan de Vilatorrada: sota l'anar fent sense pausa del farmacèutic del poble

Jordi Solernou, amb la seva Alternativa X Sant Joan, repetia victòria a les eleccions de 2023, i ho feia encara amb millors resultats que quatre anys enrere. El seu soci de govern fins llavors, el PSC, pujava, però havia de veure com Compromís amb Sant Joan, la llista dels Comuns al poble, l'avançava en nombre de vots. A més, amb uns i amb els altres Alternativa sumava majoria absoluta. Amb aquest panorama, el farmacèutic i el seu grup municipalista decidien canviar el pacte i virar cap a l'esquerra, aparentment sense cap disputa prèvia amb els antics socis de govern.

Aquest gir va agafar a contrapeu la cap de llista dels socialistes, Elia Tortolero, que a principi de mandat va mantenir una actitud bel·ligerant amb el nou govern. Crítiques sobre el procés per decidir el sistema intel·ligent de recollida de residus o, més recentment, sobre el suposat fals empadronament de famílies perquè els seus fills puguin accedir a l'escolarització al municipi, han estat les dues més destacades. Tanmateix, el nomenament de Tortolero com a delegada del Govern de la Generalitat a la Catalunya Central després de la investidura de Salvador Illa ha fet que la intensitat d'aquests enfrontaments hagi anat minvant. Entremig, a més a més, el PSC s'ha quedat amb un regidor menys per la sortida del grup de l'Àngel Sáez per, precisament, desavinences amb la lideresa.

Políticament i portes enfora, el pacte entre Alternativa i Compromís és estable i sense capítols de tensió.

Recollida porta a porta i terreny per al nou institut

Amb el tarannà habitual de l'alcalde, Sant Joan de Vilatorrada avança sense pressa però sense pausa, amb projectes que ja han vist la llum o que la veuran properament. Un dels més destacats és el soterrament de les línies al terreny que ha d'acollir el nou institut, que ja s'ha completat i que el govern preveu tenir lliure de càrregues a final d'any per començar els tràmits administratius per a la seva cessió a Educació.

La implementació del sistema de recollida de residus porta a porta és un altre dels projectes que ha de veure la llum al final d'aquest 2025. Després d'un procés participatiu llarg, el govern ha fet l'aposta més arriscada, però asseguren que la tenen estudiada i que hi ha altres municipis de la comarca que l'han aplicat amb èxit.

En paral·lel a la urbanització del polígon industrial Pont Nou II de Manresa, Sant Joan de Vilatorrada aprofitarà per dignificar l'entrada al municipi pel carrer Nou des de la Pirelli. El projecte ja està encarregat i hauria de començar-se a inicis de 2026. Aquesta intervenció continua amb la lògica implementada a tot el poble d'eliminar semàfors i substituir-los per rotondes per fer que el transit sigui fluid. Actualment, a Sant Joan, només queda el grup semafòric de l'Ajuntament.

En aquests dos anys de mandat, el govern ha completat altres actuacions que tenia pendents, com els camins escolars, la millora del parc Catalunya, la finalització de la fase 1 de rehabilitació de Mas Llobet o diverses intervencions a la zona esportiva, entre altres.

Un futur electoral encara incert

Amb la vista posada a les eleccions de 2027, Solernou assegura que encara no ha decidit si es presentarà a la reelecció o no. "En mig any podré donar una resposta", ha afirmat. La cap de l'oposició, Elia Tortolero, tampoc s'ha manifestat en aquest sentit. Faltarà veure, en aquest cas, com hi poden influir les seves responsabilitats en administracions superiors. Per la seva part, i tot i que fa anys que es mou amb Compromís, Iban Hortal ha estrenat aquest mandat el lideratge del grup, de manera que no seria descabellat plantejar-se la seva continuïtat. Sobre Junts i Esquerra es fa més difícil fer prediccions després dels tristos resultats que acumulen des de fa temps.