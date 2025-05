El Bages aprova un pla estratègic per liderar la transició agroecològica a la Catalunya Central

El ple del Consell Comarcal del Bages ha aprovat per unanimitat aquest mes de maig el Pla de Transició Agroecològica i la Carta Alimentària de la comarca. Amb aquest doble acord, el Bages fa un pas endavant com a referent en sobirania alimentària i es posiciona com a líder de la Xarxa de Sobirania Alimentària de la Catalunya Central.

El document fixa les bases d'un nou model alimentari amb l'objectiu de promoure una producció i un consum més respectuosos amb el territori, el medi ambient i la salut de les persones. L'aposta es fonamenta en la defensa de la pagesia local, el suport a circuits curts de comercialització, la promoció d'hàbits alimentaris saludables i la implicació activa de la ciutadania en aquest canvi de model.

Diagnosi i acció: les claus del Pla comarcal

El Pla de Transició Agroecològica parteix d'una anàlisi profunda del sistema alimentari del Bages. El diagnòstic assenyala diversos reptes: la disminució del nombre d'explotacions agrícoles (amb una caiguda del 72% entre 1982 i 2020), el baix relleu generacional (només un 4,11%) i la concentració de la propietat de la terra. Alhora, també identifica oportunitats, com el creixement de l'agricultura ecològica, que ja representa l'11,48% de la superfície agrària útil.

Davant d'aquest escenari, el Pla proposa un conjunt d'actuacions concretes i coordinades per revertir les tendències negatives i afavorir una transició cap a un sistema més resilient i arrelat a les necessitats del territori.

Una carta de compromís polític i social

La Carta Alimentària del Bages no només acompanya el Pla, sinó que formalitza el compromís institucional i col·lectiu de la comarca amb aquest canvi. El Consell Comarcal proposarà als ajuntaments que s'hi adhereixin formalment i fa extensiva la invitació a entitats, cooperatives, empreses i agents del territori que vulguin implicar-s'hi.

La consellera comarcal de Promoció Econòmica i Desenvolupament Rural, Marta Viladés, ha subratllat que "necessitem un sistema alimentari que posi en valor la nostra pagesia, que sigui respectuós amb el territori i que garanteixi aliments sans i accessibles per a tothom". Segons ha afirmat, el Pla i la Carta són eines útils per fer-ho realitat des del territori i amb una mirada compartida.

Un pas endavant amb base local i mirada global

El Bages fa aquest pas des d'una trajectòria consolidada en agroecologia i sobirania alimentària. Iniciatives com el Rebost del Bages, el Pla d'Acció Alimentària de Manresa o les polítiques municipals de pobles com Navàs, Artés, Santpedor o Cardona ja havien marcat el camí. Ara, l'objectiu és sumar esforços i escalar l'impacte.

Aquest nou full de ruta situa el Bages com una comarca pionera en el disseny i impuls d'un sistema alimentari local, just i sostenible, pensat per afrontar els reptes de present i de futur, des del territori i amb les persones al centre.