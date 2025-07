El Mercat del Tomàquet tanca una Festa del Tomàquet del Bages marcada per l'èxit de públic i varietat

El Mercat del Tomàquet ha posat aquest dissabte el punt final a la 9a edició de la Festa del Tomàquet del Bages, una setmana plena d'activitats que ha tingut com a eix central el tomàquet de proximitat i que enguany ha comptat amb el formatge com a producte convidat. Més de 1.300 quilos de tomàquets d'una vintena de varietats s'han venut al mercat, en què 17 productors locals han ofert també altres productes com mel, cervesa artesana o formatge, reforçant la promoció de l'agroalimentació de quilòmetre zero.

El públic ha tornat a respondre amb entusiasme. Les activitats han exhaurit les places, com les visites amb tastos a Torre Lluvià o a les formatgeries del territori, mentre que la vetllada gastronòmica del dijous amb 180 comensals o l'arribada del ramat en transhumància a Manresa han estat altres moments àlgids. En total, unes 700 persones han participat en activitats amb inscripció prèvia, fet que consolida aquesta festa com una de les més participatives i arrelades del calendari agroalimentari del Bages.

1.300 quilos venuts i 17 productors al Mercat del Tomàquet

El Mercat del Tomàquet, celebrat aquest dissabte al matí, ha estat l'activitat estrella de la darrera jornada de la festa. Hi han participat disset productors del territori i s'hi han venut aproximadament 1.300 quilos de tomàquet, de fins a una vintena de varietats diferents, totes de producció local.

A banda del tomàquet, el mercat ha comptat amb parades de formatges -producte convidat d'aquesta edició-, mel, cervesa artesana i altres aliments del territori, amb un gran ambient de públic durant tot el matí. Les persones assistents han pogut tastar els tomàquets directament dels productors, i s'han organitzat tallers, tastos i activitats familiars per complementar l'experiència.

Una de les propostes més celebrades ha estat la xerrada de la cuinera Maria Nicolau Rocabayera, que ha explicat quines varietats són més adients per a cada tipus de plat, com treure el màxim partit del tomàquet i com cuinar-lo per destacar-ne el sabor.

Tallers, xerrades i tastos amb gran participació

La jornada ha inclòs també un taller de cuina per a famílies, un tast de cervesa i formatge local, i una proposta gastronòmica dels cellers de la Ruta del Vi del Pla de Bages, que han preparat tapes de tomàquet per maridar amb els seus vins, creant una sinergia entre productors agrícoles i vinícoles del territori.

Aquest diumenge s'ha celebrat la visita i degustació a Torre Lluvià, amb totes les places ja exhaurides, fet que replica el ple absolut de moltes altres activitats que han requerit inscripció prèvia al llarg de la setmana.

En conjunt, unes 700 persones han participat en aquestes activitats, una xifra que reflecteix l'interès creixent pel producte local i per conèixer directament els pagesos i elaboradors de la zona.

El Sopar del Tomàquet i la transhumància, grans reclams

Un dels moments culminants de la setmana ha estat el Sopar del Tomàquet, celebrat dijous al vespre al Museu de l'Aigua i el Tèxtil, on 180 comensals van degustar un menú centrat en el tomàquet i el formatge. La previsió de pluja va obligar a traslladar-lo a cobert, però no va impedir una gran vetllada gastronòmica i social.

El cap de setmana anterior, el pas del ramat en transhumància per Manresa -per segon any consecutiu- va aplegar unes 1.500 persones al llarg del recorregut. Dissabte es va fer estada a Can Poc Oli, amb tallers de munyida, d'elaboració de formatge fresc i tastos de productes elaborats en transhumància, que van reunir 300 persones.

Aquesta activitat, que segueix el Camí de Marina, s'ha consolidat com un dels actes més identitaris i visuals de la festa, apropant les pràctiques tradicionals al públic urbà i familiar.

Formatgeries locals, l'altre gran reclam

L'edició d'enguany ha posat el focus en el formatge com a producte convidat, i ha estat present en moltes de les activitats centrals. Les visites a les formatgeries la Brolla de Castellnou de Bages i Cal Canteré de Santpedor han estat un èxit de participació, amb una norantena de persones a la primera i una gran acollida també a la segona.

A més, el formatge ha tingut un paper destacat en el sopar i el mercat, reforçant l'objectiu de la festa de reivindicar la qualitat dels productes agroalimentaris del territori i fomentar el seu consum conscient i sostenible.

Espais de debat, tallers i activisme agroalimentari

La Festa del Tomàquet ha comptat també amb espais de reflexió i coneixement, com el cinefòrum amb Pep Salsetes i la jornada Reclama el teu Mercat. També han tingut molt bona acollida els tallers de conserves d'horta d'estiu a L'Obradora, que s'han fet en doble torn (matí i tarda) per adaptar-se a la demanda.

Totes aquestes activitats han permès als participants conèixer les propietats del tomàquet, aprendre a conservar-lo i intercanviar experiències sobre consum local i sostenible. Així, la festa no només ha estat una celebració gastronòmica, sinó una eina educativa i transformadora.

Compromís amb el territori i el medi ambient

Un dels principals objectius de la Festa del Tomàquet és reforçar el valor dels productes de proximitat, amb el tomàquet com a protagonista, però posant en valor també altres aliments produïts a la comarca. A través de l'experiència directa amb els productors i els tallers de cuina, els consumidors poden descobrir noves formes de consumir productes locals i reduir la seva empremta ambiental.

El model de la festa aposta per un sistema alimentari més just, arrelat i sostenible, que connecta pagesia, ciutadania i institucions.

Una festa de referència al Bages

La Festa del Tomàquet és fruit d'un esforç col·lectiu d'institucions, entitats i agents del territori, amb una organització coral formada per: Ajuntament de Manresa, Anella Verda de Manresa, Consell Comarcal del Bages, Mengem Bages, Escola Agrària de Manresa, Alimentem Manresa, L'ERA, ADV del Bages i Catalunya Central, Fundació Turisme i Fires de Manresa, Ateneu Cooperativa de la Catalunya Central, Parc de la Sèquia, Bages Impuls, Fundació Alícia, Món Sant Benet, Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, Slow Food, Diputació de Barcelona i el Rebost del Bages.

Aquesta novena edició confirma el creixement i consolidació de la festa, tant en participació com en presència territorial, amb una proposta transversal que combina cultura, gastronomia, sostenibilitat i cohesió social. Una festa arrelada que mira endavant, fidel als seus valors, i que ja comença a preparar la celebració de la desena edició.