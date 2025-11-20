El Govern exposa al Bages els objectius del PLATER: 1.684 MW solars i 568 MW eòlics fins al 2050

La directora de l'Institut Català d'Energia (ICAEN), Anna Camp, ha presentat aquest dimecres als representants dels 30 municipis del Bages els resultats preliminars del Pla Territorial Sectorial per a la Implantació de les Energies Renovables a Catalunya (PLATER). Segons aquesta primera versió, la comarca haurà de contribuir als objectius de transició energètica amb 1.684 MW d'energia solar fotovoltaica i 568 MW d'energia eòlica d'aquí al 2050. La sessió també ha servit per explicar la metodologia de treball i les eines que el Govern posa al servei del món local perquè els municipis puguin formular propostes i adaptar la planificació a les seves especificitats.
Objectius de potència renovable al Bages
La proposta preliminar del PLATER estableix que el Bages haurà d'acollir 368,4 MW fotovoltaics en edificis, 63,8 MW en espais artificialitzats -com ara pedreres o abocadors en desús- i 1.261,8 MW en espais no artificialitzats. La potència ja existent, autoritzada o en tramitació, que actualment suma 127 MW, ja computarà dins d'aquest objectiu global.
Per assolir aquesta potència solar, s'estima que el conjunt de plantes fotovoltaiques en sòl no artificialitzat ocuparà 2.040 hectàrees, l'equivalent a l'1,87% de la superfície total de la comarca. Pel que fa a l'energia eòlica, el Bages hauria d'incorporar 568 MW en les properes dècades.
La planificació parteix d'una anàlisi unificada per al conjunt del territori català, que identifica quins espais no urbanitzables tenen més potencial per acollir parcs fotovoltaics o eòlics, i quina capacitat tenen els edificis i espais ja artificialitzats per esdevenir zones d'acceleració de la transició energètica.
Metodologia i participació dels municipis
Durant la trobada, Camp també ha explicat detalladament la metodologia emprada i ha convidat els municipis a participar activament en la definició final del document. El PLATER ja va obrir un període de consultes prèvies, en què es van rebre 358 aportacions, i el proper pas serà el període d'informació pública, que en aquest cas serà extraordinàriament ampliat a tres mesos per facilitar la participació local.
Un cop superada aquesta fase i aprovat definitivament el document, els ajuntaments podran adaptar els seus planejaments urbanístics en coherència amb el PLATER, exercint la seva capacitat de decisió sobre la implantació d'energies renovables en el seu territori.
Per facilitar tota aquesta feina, la directora de l'ICAEN ha anunciat que els municipis disposaran de diferents eines de suport, entre les quals destacarà un visor web cartogràfic que es farà públic amb l'inici de la informació pública i que permetrà consultar amb detall com afecta la proposta preliminar a cada terme municipal.
Una eina per ordenar la implantació de renovables a tot Catalunya
El PLATER és l'instrument que ha de permetre ordenar la implantació d'energia fotovoltaica i eòlica de manera coherent i equilibrada a tot el país, amb l'objectiu final de complir la Prospectiva Energètica de Catalunya 2050 (PROENCAT), que marca la necessitat d'assolir 62.000 MW renovables en el conjunt del territori. D'aquests, 14.000 MW s'hauran d'ubicar en edificis i espais artificialitzats, mentre que la resta s'hauran d'instal·lar en sòl no artificialitzat, amb una ocupació màxima prevista de l'1,2% del territori català.
L'objectiu del Govern és que el PLATER entri en període d'informació pública a principis del 2026, avançant així cap a un model energètic descarbonitzat, distribuït i adaptat als recursos i capacitats de cada comarca.