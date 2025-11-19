El Bages renova el conveni digital amb més seguretat i eines pròpies per als ajuntaments

El Consell Comarcal del Bages portarà a aprovació el nou conveni de suport TIC i administració digital per al període 2026–2029, que incorpora millores clau per als ajuntaments i per a la ciutadania. El text inclou més seguretat informàtica, una plataforma pròpia per gestionar incidències i suport tècnic per implantar el nou gestor d'expedients de la Diputació. Els convenis actuals es prorrogaran fins a la signatura del nou.
Noves eines i reforç del suport digital
El nou conveni 2026–2029 vol consolidar i ampliar el servei comarcal de suport digital als ajuntaments. Entre les principals novetats hi ha:
- Un increment de la seguretat informàtica davant l'augment d'amenaces i vulnerabilitats.
- GestinBages, una plataforma comarcal pròpia per gestionar incidències tècniques, que centralitzarà totes les peticions i permetrà una resposta més ràpida.
- Acompanyament especialitzat per integrar el nou gestor d'expedients gratuït que oferirà la Diputació de Barcelona als municipis de fins a 20.000 habitants.
- Un equip multidisciplinari de suport als municipis petits, destinat a reforçar la digitalització i la qualitat de la informació que gestionen.
Per garantir la continuïtat del servei actual, el Consell Comarcal ha anunciat que prorrogarà els convenis vigents fins a la signatura del nou acord.
Creixement del servei 2021-2025 i bons resultats
El balanç del conveni 2021-2025 mostra un creixement notable del servei:
- S'ha passat de 17 a 23 municipis atesos.
- El temps de dedicació tècnica s'ha incrementat prop d'un 85%.
- S'ha consolidat la gestió centralitzada de més de 500 ordinadors, 17 servidors i més de 100 dispositius mòbils.
La plataforma de suport d'incidències implantada en aquest període registra una mitjana de 110 peticions mensuals, fet que ha millorat la coordinació i reduït els temps de resolució.
El Bages ha estat reconegut pels seus programes de transformació digital i transparència, i el sistema comarcal de Gestió de Cementiris, adoptat per prop de 150 municipis, s'ha convertit en un referent a Catalunya.
Un "salt d'escala" en la digitalització municipal
El conseller comarcal de Tecnologia, Joan Zapata, destaca que el nou conveni suposa "un salt d'escala perquè la digitalització es tradueixi en gestions més àgils i segures, i en estalvi de temps per a la ciutadania". També subratlla el treball conjunt amb la Diputació de Barcelona, el Consorci AOC i la resta d'actors locals.
El Consell ha convocat dues sessions telemàtiques per presentar el conveni i resoldre dubtes, i iniciarà una ronda de reunions individualitzades amb cada ajuntament per ajustar els serveis a les necessitats de cada municipi.