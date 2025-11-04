Mor als 81 anys Francesc Iglesias, exalcalde de Sant Joan de Vilatorrada i expresident del Consell Comarcal del Bages

Aquest dimarts ha mort als 81 anys Francesc Iglesias Sala, polític bagenc amb una trajectòria vinculada al món local i a la representació institucional. Va ser alcalde de Sant Joan de Vilatorrada, president del Consell Comarcal del Bages i diputat al Parlament de Catalunya durant dues legislatures.
Una trajectòria política arrelada al territori
Nascut a Sant Joan de Vilatorrada, Francesc Iglesias Sala va cursar estudis de comerç i va iniciar la seva activitat política a finals dels anys setanta. Militant de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) des del 1979, va ser elegit regidor de l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada aquell mateix any, coincidint amb les primeres eleccions municipals democràtiques.
El 1987 va accedir a l'alcaldia del municipi, càrrec que va exercir fins al 1991. Durant aquell període, Iglesias va combinar la seva tasca municipal amb la presidència del Consell Comarcal del Bages, des d'on va treballar per impulsar la coordinació entre municipis i la promoció econòmica del territori.
Del món local al Parlament de Catalunya
El 1995, Francesc Iglesias va fer el salt a la política nacional com a diputat al Parlament de Catalunya dins les llistes de Convergència i Unió (CiU), càrrec que va renovar a les eleccions de 1999. Al llarg de la seva etapa parlamentària, va ser membre de diverses comissions, entre elles la Comissió d'Estudi sobre la Prevenció i l'Extinció dels Incendis Forestals, i va defensar iniciatives vinculades a la gestió territorial i al desenvolupament rural.
Després de la seva etapa com a polític, també va formar part del consell d'administració de Caixa Catalunya.
Condol institucional del Consell Comarcal del Bages
El Consell Comarcal del Bages ha expressat el seu més sentit condol pel traspàs de Francesc Iglesias Sala. En un comunicat, l'ens comarcal ha recordat la seva trajectòria com a alcalde de Sant Joan de Vilatorrada, president del Consell Comarcal del Bages i diputat al Parlament de Catalunya durant dues legislatures, destacant una vida política i institucional "profundament arrelada al Bages i al món local".
El Consell ha subratllat la seva dedicació al servei públic i el seu compromís amb la cohesió del territori, tot reconeixent "la tasca que Francesc Iglesias va dur a terme al llarg de tota la seva vida al servei del país". En nom del president, Eloi Hernández, i de tots els consellers i conselleres comarcals, l'ens ha fet arribar el condol i acompanyament a la família, amistats i ciutadania de Sant Joan de Vilatorrada.