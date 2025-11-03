El Bages referma el seu compromís amb un model de turisme sostenible, responsable i amb valors

El Bages ha fet un nou pas endavant en la seva aposta per un turisme responsable i sostenible, amb una sessió formativa dedicada a la sostenibilitat social que es va celebrar al Parc Cultural de la Muntanya de Sal de Cardona. L'acte, en què van participar una cinquantena d'empreses i entitats turístiques del territori, va servir per compartir bones pràctiques i reforçar el compromís amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides.
Una sessió per avançar cap a un turisme amb impacte social positiu
La jornada, adreçada a les empreses adherides al programa Compromís per la Sostenibilitat Turística Comarques de Barcelona, va combinar una part teòrica amb dinàmiques participatives i treball en grup per identificar accions de millora en l'àmbit de la sostenibilitat social. Aquest enfocament posa l'accent en la importància de crear models empresarials que generin impacte positiu en la comunitat, més enllà dels beneficis econòmics i ambientals.
El Parc Cultural de la Muntanya de Sal de Cardona va acollir la sessió com a exemple de projecte de referència en bones pràctiques socials. L'espai, a més de preservar i difondre el seu patrimoni, destaca per la seva col·laboració amb Amisol, entitat que promou la inserció laboral de persones amb diversitat funcional, i per la reutilització dels ingressos de la venda de sal per conservar el patrimoni cultural i natural del conjunt.
Bones pràctiques del territori
Durant la sessió també es van presentar altres experiències inspiradores del Bages que han incorporat la sostenibilitat social en el seu model de gestió. Entre elles, Ampans, amb projectes de restauració i activitats de voluntariat corporatiu; La Garriga de Castelladral, que ofereix allotjament rural amb criteris de sostenibilitat, o Granja Natura, amb activitats educatives per a famílies i escoles centrades en la conservació de la natura.
Aquestes iniciatives mostren que el turisme sostenible és també un motor de cohesió social, capaç de generar oportunitats, fomentar l'ocupació inclusiva i reforçar l'arrelament al territori.
Una cinquantena llarga d'empreses adherides
Actualment, més de cinquanta empreses, entitats i equipaments turístics del Bages formen part del programa Compromís per la Sostenibilitat, gestionat pel Consell Comarcal del Bages i impulsat per la Diputació de Barcelona i la Cambra de Comerç de Barcelona. Entre els membres hi ha cellers, allotjaments rurals, restaurants, museus i oficines de turisme que treballen per millorar la seva gestió ambiental, econòmica i social.
El Geoparc Mundial Unesco de la Catalunya Central també participa activament en el programa, promovent un turisme basat en la preservació del patrimoni natural i cultural.
La propera cita del programa serà la Taula de Sostenibilitat, prevista per a l'1 de desembre, on es farà la revisió final dels indicadors i es determinaran les empreses que obtindran l'acreditació d'enguany.