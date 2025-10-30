Manresa Il·lumina, reconeguda amb el segon premi BBVA a la Sostenibilitat Empresarial

La cooperativa Manresa Il·lumina ha obtingut la segona posició al Premi BBVA a la Sostenibilitat Empresarial 2025, un reconeixement que distingeix el seu model pioner de comunitat energètica formada per empreses del polígon Bufalvent. El projecte, que genera energia solar compartida i redueix centenars de tones de CO2 cada any, consolida Manresa com un referent en la innovació energètica col·lectiva a Catalunya.
Un premi que reconeix un model energètic innovador
La cooperativa Manresa Il·lumina ha estat distingida amb la segona posició al Premi BBVA a la Sostenibilitat Empresarial 2025, en una edició que ha comptat amb 43 projectes candidats i vuit finalistes. El jurat ha valorat especialment el compromís de la iniciativa amb la transició energètica, la innovació col·lectiva i la viabilitat d'un model replicable per a altres zones industrials de Catalunya.
L'acte de lliurament dels guardons s'ha celebrat dimecres a la seu del BBVA a Barcelona, amb la presència de representants del món empresarial, institucions i entitats compromeses amb la sostenibilitat.
"La confiança entre empresaris ha estat la clau de l'èxit"
Durant la cerimònia, el president de la cooperativa, Bernat Ladrón de Guevara, ha destacat el valor col·lectiu del projecte i la importància del treball en xarxa dins del teixit industrial manresà. "El secret per tirar endavant iniciatives com aquesta és la confiança entre empresaris. Després de més de trenta anys treballant junts a Bufalvent, hem aconseguit implicar 36 empreses en una comunitat energètica pionera, compromesa amb la sostenibilitat. Manresa Il·lumina representa la voluntat compartida d'aportar solucions reals al canvi de model energètic que necessita el país", ha afirmat.
Les seves paraules han sintetitzat l'esperit cooperatiu que ha fet possible el projecte, considerat un exemple de col·laboració empresarial i sostenibilitat aplicada al sector industrial.
Una comunitat energètica pionera a l'Estat
Manresa Il·lumina és la primera comunitat energètica empresarial constituïda a l'Estat espanyol, i està integrada per 36 empreses del polígon industrial de Bufalvent. El seu sistema permet una generació anual d'1,3 milions de kWh a partir de plaques solars instal·lades a les cobertes industrials i aconsegueix una reducció estimada de 280 tones de CO2 cada any.
El model, basat en la producció i autoconsum compartit d'energia renovable, permet reduir costos, millorar l'eficiència energètica i reforçar la competitivitat de les empreses participants. A més, la cooperativa està treballant en una segona fase d'expansió que preveu incorporar nous socis i ampliar la potència instal·lada per estendre la comunitat a altres polígons de la ciutat.
Un projecte arrelat al territori i obert al futur
Manresa Il·lumina és fruit d'una llarga trajectòria de col·laboració empresarial al polígon Bufalvent, un entorn que des de fa dècades aposta per la innovació industrial, la sostenibilitat i la gestió compartida dels recursos. El projecte s'ha convertit en un referent del cooperativisme energètic, demostrant que la transició ecològica pot impulsar-se des de la iniciativa privada i el treball en xarxa.
A més, la cooperativa manté una clara vocació pedagògica i divulgativa, participant en jornades, visites i sessions tècniques per explicar el seu model a altres municipis i empreses que volen replicar l'experiència.
Espigoladors, premi principal per la seva aposta social i ambiental
El primer premi BBVA a la Sostenibilitat Empresarial 2025 ha estat per a Im-perfect, l'empresa d'inserció laboral impulsada per Espigoladors, que transforma fruites i verdures descartades pel mercat en conserves i productes d'alt valor nutritiu. El projecte ha estat distingit pel seu impacte social i ambiental, així com per la seva capacitat de reduir el malbaratament alimentari i generar ocupació per a col·lectius vulnerables.
En total, el certamen ha reconegut vuit iniciatives finalistes de sectors diversos -energia, agroalimentació, innovació tecnològica i economia circular- que comparteixen un objectiu comú: avançar cap a un model econòmic més sostenible, inclusiu i resilient.
Els Premis BBVA a la Sostenibilitat Empresarial
Organitzats per El Periódico de Catalunya i el BBVA, aquests premis valoren els aspectes tècnics, estratègics i de sostenibilitat dels projectes candidats. Els criteris inclouen la innovació, la viabilitat tècnica, el potencial de replicació, els beneficis ambientals i econòmics i el compromís corporatiu de les empreses amb el desenvolupament sostenible.
A través d'aquest certamen, el BBVA i El Periódico volen fomentar una cultura empresarial responsable i donar visibilitat a projectes que contribueixin a la transició ecològica i a la cohesió social.
Manresa, un pol de sostenibilitat, innovació i cooperativisme
El reconeixement a Manresa Il·lumina consolida la capital del Bages com un dels pols emergents de la innovació sostenible a Catalunya i en un viver constant del món cooperatiu. La ciutat ha estat escenari en els darrers anys de diverses iniciatives vinculades a la transició energètica, la mobilitat sostenible i la gestió circular dels recursos, amb la participació d'empreses, cooperatives i administracions públiques.
Aquest premi reforça el paper de Bufalvent com un exemple de polígon industrial del segle XXI, on la col·laboració, l'eficiència i el respecte pel medi ambient són eixos centrals del desenvolupament econòmic.