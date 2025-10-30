La vaga del metall pren consistència al Bages en la seva segona jornada

La segona jornada de vaga convocada per CCOO i UGT al sector del metall ha agafat múscul aquest dijous al Bages en comparació a la primera. Malgrat que els sindicats han repetit els punts amb piquets al polígon de Santa Anna de Sant Fruitós i al polígon de Bufalvent de Manresa, en aquesta ocasió han estat més contundents que en l'estrena de dimecres.
Des de primera hora del matí, abans de les entrades del torn de les 6, el polígon de Santa Anna ha registrat llargues cues de vehicles en els seus accessos. La retenció ha estat tant important que els Mossos d'Esquadra han tallat amb cons i senyalització excepcional els accessos al polígon des de l'Eix Transversal (C-25) en els dos sentits de la marxa. També s'ha vist afectada la BV-4511 a Sant Fruitós.
Els piquets, que en la jornada de dimecres es van limitar a aturar cotxe per cotxe i a informar els seus ocupants de la vaga, han donat una clau de volta aquest dijous i han aprofitat la major presència de vaguistes per posar el seu cos en els accessos als polígons i aconseguir bloquejar-los, fins al punt que més tard de l'entrada del torn de matí, les retencions encara eren molt importants.
Un conflicte obert pel conveni col·lectiu
La vaga arriba després que la reunió entre sindicats i la Unió Patronal Metal·lúrgica (UPM) acabés sense acord per al nou conveni col·lectiu. Els sindicats han acusat la patronal de mantenir una actitud intransigent durant la negociació i asseguren que el nivell d'estancament en les converses ha fet inevitable la mobilització.
El conveni del metall de les comarques de Barcelona afecta uns 200.000 treballadors repartits entre 14.000 empreses, fet que el converteix en un dels acords laborals més importants de Catalunya. Amb la vaga, els sindicats volen pressionar la patronal perquè presenti una proposta que garanteixi una actualització salarial justa i una millora de les condicions laborals.
Mobilització a Barcelona
Aquest dijous s'ha previst una manifestació a Barcelona que sortirà de la plaça del Portal de la Pau de Barcelona i arribarà fins a la seu patronal. Els serveis mínims s'han fixat en un 33% per a la reparació d'avaries urgents en la xarxa elèctrica, ascensors o altres incidències que puguin afectar la seguretat o la salut de les persones.