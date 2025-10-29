Normalitat i escassa presència de piquets al Bages en l'inici de la vaga del metall

La vaga de dos dies convocada al sector del metall de la demarcació de Barcelona per UGT i CCOO ha començat aquest dimecres amb normalitat al Bages i amb pocs piquets informatius als principals polígons industrials. La protesta, que afecta prop de 200.000 treballadors, té com a objectiu pressionar la patronal per desbloquejar la negociació del conveni col·lectiu i aconseguir millores salarials i laborals.
Una vaga amb poc impacte inicial
L'inici de la vaga del metall al Bages s'ha desenvolupat amb molt poca incidència en els primers torns de treball d'aquest dimecres. Els piquets informatius han tingut una presència limitada i no s'han registrat incidències als accessos dels polígons industrials. En alguns casos, la seva tasca ha estat complexa, ja que hi ha empreses als polígons que no pertanyen al sector del metall i, per tant, no estan cridades a secundar l'aturada.
La protesta, que ha començat aquest dimarts a les deu de la nit, forma part d'una aturada de dos dies convocada per UGT i CCOO a la demarcació de Barcelona. Els sindicats reclamen millores salarials, més drets i millors condicions laborals per a un sector que consideren clau dins de la indústria catalana.
Un conflicte obert pel conveni col·lectiu
La vaga arriba després que la reunió entre sindicats i la Unió Patronal Metal·lúrgica (UPM) acabés sense acord per al nou conveni col·lectiu. Els sindicats han acusat la patronal de mantenir una actitud intransigent durant la negociació i asseguren que el nivell d'estancament en les converses ha fet inevitable la mobilització.
El conveni del metall de les comarques de Barcelona afecta uns 200.000 treballadors repartits entre 14.000 empreses, fet que el converteix en un dels acords laborals més importants de Catalunya. Amb la vaga, els sindicats volen pressionar la patronal perquè presenti una proposta que garanteixi una actualització salarial justa i la millora de les condicions laborals.
Mobilitzacions previstes a Barcelona
Durant aquesta primera jornada, els sindicats han convocat una concentració davant la seu de la Unió Patronal Metal·lúrgica a Barcelona, mentre que dijous s'ha previst una manifestació que sortirà de la plaça del Portal de la Pau de Barcelona i arribarà fins a la seu patronal.
Els serveis mínims s'han fixat en un 33% per a la reparació d'avaries urgents en la xarxa elèctrica, ascensors o altres incidències que puguin afectar la seguretat o la salut de les persones.
Malgrat que el seguiment de la vaga es preveu irregular, especialment a les empreses més grans amb convenis propis, la mobilització ha servit per visibilitzar el malestar dels treballadors del metall davant la manca d'acord en una negociació que marcarà les condicions del sector per als pròxims anys.