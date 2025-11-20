Èxit de participació a la primera Festa del Vi Novell de Sant Fruitós

Sant Fruitós de Bages va celebrar dissabte al vespre la seva 1a Festa del Vi Novell, una cita enogastronòmica que va omplir el local de La Cooperativa i el Nou Celler, espais que van acollir una proposta festiva dedicada al primer vi de la temporada. La jornada va començar amb la projecció del documental Vi Novell, el primer vi de Catalunya, estrenat dos dies abans al Festival Most de Vilafranca del Penedès, i que repassa la història, el significat i la tradició d'aquest producte tan emblemàtic. Seguint el costum, es va penjar la branca de pi a l'entrada, l'indicador tradicional que anuncia que el vi novell ja és a punt. Tot seguit, Ton Creus, antic propietari de la botiga de vins i licors Casa Morell, va protagonitzar l'esperat espinjolament de la bota, el gest simbòlic d'encetar el primer vi de l'any.
Els assistents van poder tastar fins a sis vins novells elaborats arreu del país, representants de diferents zones vitivinícoles i estils: el Novell de Parellada, del Celler Carles Andreu (DO Conca de Barberà); el Portell Rosat, de la Vinícola de Sarral (DO Conca de Barberà), el Novell d'Espolla, del Celler Cooperatiu d'Espolla (DO Empordà), el Novell de Masroig, del Celler Masroig (DO Montsant), el Garrí Novell i el Garrí Novell Salvatge, de Vins Petxina (DO Conca de Barberà). Les degustacions es van poder maridar amb una selecció de pintxos del Nou Celler, que van contribuir a crear un ambient gastronòmic complet i acollidor.
La vetllada va comptar amb música del DJ Creus i amb un homenatge emotiu dedicat al padrí i espinjolador, a càrrec d'en Narcís Lupon, santfruitosenc i professional del món del vi, que va recordar la importància de preservar i celebrar aquesta tradició. Com a colofó, el Nou Celler oferirà durant els pròxims dies vi novell per a tots aquells que el vulguin continuar degustant.
Jornades Gastronòmiques del Vi Novell a Manresa
D'altra banda, durant tot el mes de novembre dotze restaurants de Manresa participen a les primeres Jornades Gastronòmiques del Vi Novell, de manera que inclouen el vi novell dins de la seva oferta i fan propostes de maridatge amb els plats de la seva carta. Els establiments són Kursaal Espai Gastronòmic, La Pineda, Llunàtics, El Graner, Can Dani, Bar Cadí, Restaurant Las Vegas, Voci Gastrovinoteca, El Manel, Pajaril i Vermuteria Santa Rita.
Les jornades estan impulsades per Vins Petxina, celler que forma part del Col·lectiu de Cellers Elaboradors de Vi Novell, un grup de cellers catalans que des de fa nou anys impulsen accions conjuntes per recuperar, donar a conèixer i posar en valor el vi novell com un vi de temporada, el primer que surt al mercat després de la verema i que es caracteritza per la seva frescor i espontaneïtat. Enguany, el vi novell català té com a padrina la cuinera Carme Ruscalleda i celebrarà el seu acte central el dia 29 de novembre a Barcelona, amb la novena Festa del Vi Novell als jardins del Palau Robert.