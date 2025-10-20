El Centre Enoturístic del Pla de Bages ha estat l'escenari de la primera edició de Set de Joia, un esdeveniment que ha unit la joieria contemporània i els vins de la DO Pla de Bages en una experiència cultural singular. Amb gairebé 1.000 visitants i 500 persones a la festa inaugural, la proposta ha demostrat la seva capacitat per emocionar, connectar creadors i reivindicar el talent local.
Art, territori i emoció en una experiència única
Aquest cap de setmana, el Centre Enoturístic del Pla de Bages ha acollit Set de Joia, una iniciativa que ha sabut combinar art, disseny i vi amb una mirada contemporània i arrelada al territori. L'èxit de participació, amb un miler de visitants, ha confirmat l'interès creixent per les experiències culturals que connecten disciplines i posen en valor la creativitat local.
Les joies exposades han anat més enllà de l'objecte estètic: cadascuna era una declaració artística i un diàleg amb l'entorn. Els vins, per la seva banda, han aportat caràcter, aroma i narrativa a l'experiència, establint un maridatge simbòlic entre la terra i l'art.
Un pont entre creadors, públic i territori
L'esdeveniment ha servit per generar sinergies entre artistes, joiers, viticultors i visitants, consolidant una comunitat creativa compromesa amb la innovació i el respecte pel territori. L'organització ha remarcat que Set de Joia ha nascut per quedar-se, com a punt de trobada per a totes aquelles persones que entenen la cultura com una forma de viure i de compartir.
Entre els participants hi havia noms destacats com Nicolau Jewels, Uró Joiers, Ignasi Cucurella, Mar Cucurella, CrisJoies, Dörte Seeger, Clara Niubò i Patrícia Aguiló, que han exposat les seves creacions al costat dels cellers Heretat Oller del Mas, Vinyas d'Empremta, Artium, La Diferenta, Can Serra dels Exibis, Jaia Viticultor i Abadal.
La cita ha comptat amb la col·laboració del JORGC, la DO Pla de Bages i l'Ajuntament de Navàs, que han destacat la iniciativa com un exemple de col·laboració entre sectors culturals i productius.
Una proposta amb continuïtat
Després de l'èxit d'aquesta primera edició, Set de Joia ja prepara una gira itinerant que portarà la seva essència a nous indrets del territori. A més, la campanya continua viva a les xarxes socials, on es comparteixen moments, històries i peces que han format part d'aquesta experiència que uneix art, paisatge i emoció.
Amb aquesta aposta per la creativitat sense complexos, el Pla de Bages consolida el seu paper com a espai d'innovació cultural i de diàleg entre la tradició i la contemporaneïtat.