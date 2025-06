Els vins de la DO Pla de Bages brillen als Premis Nacionals de Gastronomia a Món Sant Benet

La DO Pla de Bages va tenir un protagonisme destacat a la gala dels Premis Nacionals de Gastronomia, celebrada aquest dimecres a Món Sant Benet. Amb una barra de vins al jardí i una selecció acurada per al sopar de gala, la denominació va mostrar el potencial enològic del territori davant dels principals noms de la restauració catalana. El vincle històric amb la vinya i l'aposta per les varietats autòctones com la picapoll van ser l'eix d'una presència que consolida l'estratègia de visibilitat del sector.

Un escenari emblemàtic per a la cultura del vi

La gala dels Premis Nacionals de Gastronomia, impulsats per l'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició, va reunir unes 400 persones als espais exteriors i al restaurant L'Ó de Món Sant Benet, als peus del monestir medieval. L'esdeveniment, que reconeix cada any les figures més rellevants de la cuina i la restauració catalana, va tenir enguany un component molt especial per al territori bagenc: la presència destacada de la Denominació d'Origen Pla de Bages en el servei de vins.

Els jardins del monestir van acollir un showroom enològic on es va instal·lar una barra de degustació amb referències de diversos cellers de la DO. L'objectiu era donar a conèixer la diversitat, qualitat i singularitat dels vins del Bages, amb especial atenció a la varietat picapoll, autòctona de la zona. La iniciativa va despertar molt interès entre els professionals assistents, especialment restauradors, sommeliers i periodistes especialitzats.

Vins del Bages en un maridatge d'alt nivell

L'oferta vinícola bagenca no es va limitar a l'aperitiu. Durant el sopar de gala, quatre plats van ser maridats amb vins seleccionats dels cellers de la DO. Cada referència escollida va servir per mostrar la riquesa varietal i l'excel·lència en l'elaboració que caracteritza el territori:

Bernat Blanc de Picapolls del Celler Oller del Mas , elaborat amb Picapoll Blanc i Negre, va obrir el maridatge.

, elaborat amb Picapoll Blanc i Negre, va obrir el maridatge. El Singular Blanc del Celler Collbaix , Vi de Finca Qualificada de Macabeu fermentat en bota, va acompanyar el segon plat.

, Vi de Finca Qualificada de Macabeu fermentat en bota, va acompanyar el segon plat. L'Abadal 3.9, un Vi de Finca Qualificada del Celler Abadal , envellit durant 12 mesos, va ser el tercer.

, envellit durant 12 mesos, va ser el tercer. Per a les postres, es va servir Espurnes - Dolç de Foc, també de Celler Abadal, elaborat amb Macabeu i Picapoll seguint la tradició del vi bullit.

Reforçar la marca col·lectiva i el reconeixement sectorial

La participació de la DO Pla de Bages a l'acte es llegeix com un pas endavant en l'estratègia de posicionament dins del mapa gastronòmic català. Oferir els seus vins en un esdeveniment amb tanta presència mediàtica i institucional permet consolidar la marca col·lectiva, fomentar les relacions amb la restauració d'alta gamma i projectar el territori com un referent vinícola amb identitat pròpia.

Els responsables de la DO han valorat molt positivament aquesta oportunitat, destacant que accions com aquesta contribueixen a obrir mercat, prestigiar les varietats locals i establir vincles amb els principals prescriptors del sector.

Continuïtat i projecció

De cara als propers mesos, la DO Pla de Bages preveu seguir participant en esdeveniments sectorials, promovent tastos professionals i reforçant la col·laboració amb cuiners, sommeliers i comunicadors gastronòmics. L'objectiu és continuar reivindicant el llegat històric de la vinya al Bages i situar les varietats com la picapoll al centre de la proposta enològica catalana.

La participació als Premis Nacionals de Gastronomia és, doncs, una fita més en la trajectòria ascendent del vi bagenc, que combina tradició, qualitat i una clara voluntat d'innovació i projecció.