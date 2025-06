Marc Gascons, i Fermí Puig, a títol pòstum, Premis Nacionals de Gastronomia 2025

El xef Marc Gascons, del restaurant Els Tinars de Llagostera (Gironès), i Fermí Puig (restaurant Fermí Puig), han estat distingits amb els Premis Nacionals de Gastronomia 2025. Des de l'edició anterior, els guardons es divideixen en dues categories principals: cuina d'autor i cuina tradicional.

Gascons ha estat reconegut amb el premi 'cuina d'autor' per una proposta "elegant, senzilla i honesta", mentre que Puig ha rebut, a títol pòstum, el guardó 'cuina tradicional', en reconeixement a la seva tasca per preservar i difondre la cuina catalana.

A més, el xef Moha Quach, del restaurant Terrat de Tarragona, s'ha endut el Premi Revelació, i Montse Serra, del restaurant Miramar de Llançà (Alt Empordà), ha estat guardonada amb el Premi Cap de Sala.

L'empremta de Fermí Puig

Fermí Puig, una de les grans figures de la cuina catalana contemporània va morir el juliol de 2024 als 65 anys. Xef del restaurant barceloní que porta el seu nom, va deixar la seva empremta en restaurants tan emblemàtics com El Bulli abans d'emprendre el seu particular projecte personal, que ha capitanejat fins al final dels seus dies. De fet, va haver de prorrogar-ne el tancament per jubilació a causa de l'èxit de convocatòria que va tenir.

Coetani de noms com Carme Ruscalleda, Ferran Adrià o Santi Santamaria, Puig va ser un veritable apassionat i defensor de la manera de cuinar del país i el seu objectiu vital sempre va ser transmetre la seva cuina a les pròximes generacions perquè no es perdés. Es va iniciar en el sector de la mà de Montse Guillén, a l'establiment que aquesta regentava a la capital catalana.

Marc Gascons, integrant del col·lectiu Joves Cuiners, pertany a una nissaga de cuiners i professionals de la restauració, amb gairebé un segle d’història a Sant Feliu de Guíxols. Actualment, el cuiner dirigeix, juntament amb la seva germana Elena, el restaurant familiar Els Tinars situat a Llagostera, on s’ofereix cuina tradicional catalana actualitzada, tenint en compte com a base principal el producte de la zona i de la temporada. El restaurant compta, des de 2008, amb una estrella Michelin. Properament, Gascons obrirà amb la seva germana, un restaurant a Girona