La Ruta del Vi de la DO Pla de Bages es presenta al món com a destinació enoturística emergent i autèntica

La Ruta del Vi DO Pla de Bages ha participat aquesta setmana en el Buy Catalonia Workshop - Tasty Catalonia, una trobada professional de referència impulsada per l'Agència Catalana de Turisme (ACT) per posicionar Catalunya com a destinació gastronòmica i enoturística a escala global. L'esdeveniment, celebrat a La Canonja (Tarragonès), ha reunit una vuitantena d'operadors turístics especialitzats, procedents de diversos països d'Europa i els Estats Units d'Amèrica.

El Consell Comarcal del Bages, a través de Bages Turisme, ha presentat l'oferta de la Ruta del Vi en una vintena de reunions amb agents internacionals de França, Regne Unit, països nòrdics i nord-americans. Són agències que dissenyen viatges a mida per a petits grups, sovint amb un enfocament altament personalitzat i centrat en experiències autèntiques, sostenibles i arrelades al territori.

Un territori amb potencial i encant discret

Segons els operadors assistents, el Bages destaca per la seva proximitat amb Barcelona, per la seva autenticitat, i pel fet de ser una comarca encara poc explotada turísticament, fet que li dona un valor afegit dins del sector premium. També s'ha valorat molt positivament l'oferta d'allotjaments boutique i singulars, i la combinació atractiva entre paisatge, patrimoni històric i cultura del vi.

En aquesta acció comercial també hi han participat els cellers Abadal i Oller del Mas, a més de Món Sant Benet i el Parador de Cardona, tots ells membres actius de la Ruta del Vi DO Pla de Bages. L'objectiu ha estat visibilitzar el conjunt de propostes enoturístiques del territori i reforçar la imatge conjunta d'una destinació que ofereix experiències de qualitat, diferenciades i amb arrelament local.

Fam trips per conèixer el Bages in situ

Com a continuació del workshop, la Diputació de Barcelona i l'ACT, amb la col·laboració de la Ruta del Vi, han organitzat viatges de familiarització per donar a conèixer in situ diversos territoris enogastronòmics. Un d'aquests viatges tindrà com a escenari el Bages, amb la participació d'una quinzena d'operadors internacionals. Durant la visita, els professionals descobriran Món Sant Benet, la Fundació Alícia, el Mas de la Sala i el Monestir de Montserrat, on tastaran productes locals com el mató tradicional, a més de participar en activitats vinculades a l'enoturisme.

Fira ViBa i escapades a mida

La participació en aquests espais s'inscriu en l'estratègia de promoció enoturística del Bages, que continuarà en les properes setmanes amb noves iniciatives. Coincidint amb la Fira ViBa, la Ruta del Vi DO Pla de Bages ha dissenyat tres propostes de cap de setmana orientades a diferents perfils de públic: des de wine lovers fins a persones que busquen una escapada relaxada o redescobrir la comarca. Aquests paquets inclouen visites a cellers, activitats a la natura i gastronomia de proximitat.

Valoracions del territori

El conseller comarcal de Turisme, Eduard Mata, ha destacat el valor d'aquestes accions com a oportunitat de projecció exterior: "Participar en espais com aquest ens dona visibilitat davant d'un públic molt segmentat i amb interès real per descobrir propostes com les del Bages". Mata ha afegit que espera que en properes edicions hi puguin participar més cellers i empreses del territori, com a senyal del creixement sostingut de l'enoturisme a la comarca.

En la mateixa línia, el president de la DO Pla de Bages, Carles Playà, ha destacat que "els cellers ja estan notant l'impacte creixent de l'enoturisme com a activitat complementària que genera negoci i fidelització". Per a Playà, el treball conjunt és clau: "Tenir una Ruta del Vi consolidada ens permet fer promoció conjunta i ser molt més eficients".

Una ruta amb identitat pròpia

La Ruta del Vi DO Pla de Bages és una iniciativa liderada per Bages Turisme i el Consell Regulador de la DO, amb el suport de la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i la Unió Europea. El projecte aposta per posicionar el Bages com a destinació enoturística de referència, destacant la seva rica tradició vitivinícola, el patrimoni històric, i la qualitat dels cellers i serveis associats.

La Ruta ofereix un ampli ventall d'experiències que combinen natura, cultura, història i gastronomia, des de tastos de vins fins a recorreguts entre vinyes, allotjaments amb encant i cuina de proximitat. Tot plegat en un territori amb una forta personalitat pròpia, que es reivindica com una opció ideal per a turistes exigents que busquen propostes singulars i responsables.

Amb accions com el workshop Buy Catalonia i els fam trips internacionals, el Bages continua fent passos ferms per guanyar presència en el mapa global del turisme de qualitat.