La DO Pla de Bages celebrarà 30 anys amb un tast al Palau Robert i una festa a Món Sant Benet

La Denominació d'Origen Pla de Bages celebra aquest octubre el seu 30è aniversari amb dos actes destacats: un tast al Palau Robert de Barcelona conduït per Josep Pelegrín i una gran festa a Món Sant Benet, amb música, cultura i gastronomia d'alt nivell.
30 anys de vins amb memòria i futur
La Denominació d'Origen Pla de Bages celebra enguany tres dècades de trajectòria, consolidant-se com un referent de qualitat i autenticitat en el panorama vitivinícola català. Per commemorar l'efemèride, s'han programat dos actes centrals que combinaran la professionalitat, la cultura i la gastronomia per reivindicar el vincle entre el vi, el territori i la memòria col·lectiva.
El primer esdeveniment tindrà lloc el dilluns 27 d'octubre al Palau Robert de Barcelona, amb un tast exclusiu per a professionals sota el títol 30 anys de la DO Pla de Bages: Territori amb memòria, vins amb futur. L'activitat serà conduïda pel sommelier Josep Pelegrín, reconegut expert i coordinador del Diploma de Sommelier a Joviat Culinary, que guiarà els assistents a través d'un recorregut pels vins més representatius de la denominació.
L'experiència comptarà amb la participació activa de l'alumnat de Joviat, que s'encarregarà de la direcció i el servei del tast, aportant una mirada jove i entusiasta a un acte pensat per mostrar el potencial del vi bagenc davant de professionals del sector.
Festa gran a Món Sant Benet
El segon gran acte tindrà lloc el dimecres 29 d'octubre a Món Sant Benet, en un escenari carregat de simbolisme per a la història vinícola del Bages. La jornada començarà amb una cerimònia institucional al celler, espai que representa el renaixement i la força de la DO Pla de Bages com a projecte col·lectiu arrelat al territori.
Durant la cerimònia es presentarà Vivivi, una experiència sensorial creada per La Gastronòmica, que combina vi, música i vivència per connectar els participants amb el paisatge i la cultura del Bages a través dels sentits. L'activitat vol traslladar el públic a l'essència del vi com a expressió del territori i de la seva gent.
Gastronomia i vins del Bages, a quatre mans
La celebració culminarà amb una festa gastronòmica a quatre mans, que reunirà dos cuiners de primer nivell: Jordi Alvarez, xef executiu de La Fonda i responsable dels banquets de Món Sant Benet, i Ivan Margalef, cap de cuina del restaurant L'Ó, distingit amb una estrella Michelin des del 2013.
Els dos xefs elaboraran conjuntament un menú especial que reflectirà la creativitat i la riquesa gastronòmica del territori, amb un maridatge de vins de la DO Pla de Bages. Cada celler de la denominació hi serà representat amb un vi, mostrant la diversitat, qualitat i identitat que caracteritzen aquesta zona vitivinícola de la Catalunya Central.