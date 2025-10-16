ERC Manresa proposa una ruta històrica pels espais del franquisme per recuperar la memòria

ERC Manresa organitzarà aquest dissabte 18 d'octubre una activitat oberta a la ciutadania per conèixer i reflexionar sobre la memòria democràtica local. La proposta combina exposicions, un itinerari pels espais vinculats al franquisme i els testimonis de persones que van viure aquell període.
Un recorregut per la memòria democràtica
ERC Manresa ha programat per al proper dissabte una activitat per aprofundir en la memòria democràtica i recordar com va ser la vida a la ciutat durant el franquisme. L'objectiu de la iniciativa és donar a conèixer els espais i fets que van marcar la Manresa d'aquells anys i recuperar les veus que van contribuir a la lluita per les llibertats i la democràcia.
L'activitat començarà a 2/4 de 5 de la tarda al claustre del Museu del Barroc de Catalunya, amb una visita guiada a l'exposició L'Assemblea del Bages: una pionera oposició democràtica al franquisme. Aquesta mostra repassa el paper del moviment comarcal del Bages en la resistència antifranquista i en la construcció de les primeres plataformes democràtiques locals.
Itinerari pels espais de la ciutat
Després de la visita, els participants emprendran un recorregut guiat pels carrers de Manresa, que els portarà a conèixer alguns dels espais més significatius de la vida ciutadana durant la dictadura: llocs d'oci, de treball, de repressió i també d'activisme polític i sindical.
El recorregut acabarà a la Plana de l'Om, on els participants podran visitar l'exposició El franquisme a Manresa 1939-1975. Resistència i repressió, una mostra que recull documents, imatges i testimonis sobre la repressió política, la censura i les iniciatives de resistència local.
Testimonis i coneixement de proximitat
L'activitat comptarà amb el guiatge i les aportacions de tres persones que coneixen de prop aquell període i el seu context local: Ignasi Perramon, Josep Huguet i Ramon Fontdevila. Els tres oferiran una visió tant vivencial com documentada de la realitat manresana durant el franquisme i la transició democràtica.
Segons els organitzadors, la proposta vol "fer memòria per construir consciència", donant protagonisme a la ciutadania i posant en valor els espais i els relats que sovint han quedat al marge de la història oficial.
Compromís amb la memòria democràtica
Amb aquesta iniciativa, ERC Manresa reafirma el seu compromís amb la recuperació i divulgació de la memòria democràtica, tot fomentant una mirada participativa i pedagògica.
L'activitat és gratuïta, però cal inscripció prèvia a través del correu electrònic manresa@esquerra.cat.